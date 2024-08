Nueve de cada diez peruanos sienten que los ricos nos gobiernan

Encuesta sobre percepción de desigualdad reveló que los peruanos sienten que los grupos de poder gobiernan el país y deciden según su conveniencia.

La falta de oportunidades en nuestro país, el aumento de la pobreza y la desigualdad entre las condiciones de vida en Lima y en las demás regiones, ha hecho que los peruanos sientan que la brecha cada vez es más alta.

Esto fue revelado por la segunda Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2024), elaborada por Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual arrojó resultados como: el 80% de la población considera que la desigualdad entre ricos y pobres en el Perú es muy grave o algo grave.

Para el 69 % de los encuestados, los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país, en tanto, el 90 % considera que el Perú está gobernado por grupos poderosos que trabajan por su propio beneficio.

Si bien el Perú fue considerado como el “milagro económico”, esta definición está lejos de hacerse realidad en la actualidad. Esto debido a que al menos 6 de cada 10 peruanos piensa que hay más desigualdad en los últimos dos años, lo que hizo que el 54 % piense que los ingresos de sus hogares no alcancen.

“Esta segunda edición de la ENADES pone de manifiesto que, a más de 200 años de vida republicana, las peruanas y peruanos vivimos en medio de una desigualdad crítica, persistente y que se agudiza en el tiempo. Para muchos, el poder económico concentra las decisiones políticas beneficiando tan solo a unos pocos, haciéndolos más ricos”, mencionó Alejandra Alayza, directora país de Oxfam.

¿Los grupos de poder pagan sus impuestos?

Según la encuesta, estos grupos de poder no solo influyen en las decisiones de gobierno, tampoco estarían aportando para reducir la brecha a través del pago de sus impuestos. Ocho de cada 10 personas cree que la mayoría de los más ricos y las grandes empresas ven la manera de no pagar los impuestos que deben. Esta percepción cambia en relación con las pequeñas y medianas empresas: solo la mitad de la población cree que no pagan lo que deben.

Por su parte, el 62% de encuestados considera que quienes más tienen deberían pagar más impuestos, percepción que cobra particular relevancia en medio de un déficit fiscal que hace necesario encontrar rutas para recaudar mayores ingresos tributarios.

En este contexto, el 67% de peruanas y peruanos cree que el Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres.