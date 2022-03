Oscar Graham, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). | Fuente: Andina

En los últimos meses inició la evaluación del aumento de la remuneración mínima vital (RMV), propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que debe ser analizada teniendo en cuenta a diferentes sectores, como el de Economía.

Al respecto el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, comentó recientemente que el alza del sueldo mínimo implica una evaluación previa de todo tipo y que la evaluación política es la última que debe primar.

"Para cualquier incremento que se dé en la RMV, hay que hacer una evaluación de todo tipo, y la política es la última que debe primar en esa evaluación. Debe tener una evaluación sobre todo técnica, tiene que haber un consenso", dijo en entrevista con El Comercio.

El ministro de Economía señaló que esta decisión debe de ser tomada en el marco del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), e indicó lo que se debería considerar.

"En las actuales circunstancias, hay que considerar que estamos en un proceso de recuperación del empleo formal, hay que incorporar también ese factor al momento de hacer esa evaluación", sostuvo.

Agregó que la opinión del Ministerio de Economía sobre el alza del sueldo mínimo no es vinculante.

"No podría yo manifestarme, porque no depende del Ministerio de Economía. Nuestra opinión siempre va a ser que esto se dé sin afectar la competitividad, que no genere efectos negativos sobre la creación de empleo", agregó.

Graham indicó que si el MTPE pide una opinión al MEF sobre esta alza, se tendría que evaluar cuánto es el monto del incremento que se quiere dar, en qué plazo se quiere dar, y cómo se quiere dar.

Tercerización laboral

Por otro lado, el ministro fue consultado sobre la decisión del MTPE de aprobar las restricciones a la tercerización laboral y reveló que este decreto no fue analizado en el Consejo de Ministros.

"Ese decreto supremo es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo. Esa norma no pasó por el Consejo de Ministros, no fue revisada. Nosotros hemos identificado algunos aspectos de mejora en esta norma, de tal forma que no afecte la competitividad y no afecte la creación de empleo", comentó.

Graham señala que se tiene planteada una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo para dar sugerencias sobre el tema y que se realicen "los ajustes que se consideren necesarios a la norma".

"La próxima semana tenemos una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo para hacerles llegar nuestros comentarios y sugerencias. En general, hay que considerar que las normas, como una buena práctica, deben pasar por un análisis de impacto regulatorio", agregó.

Como se recuerda, el decreto que elimina parcialmente la tercerización laboral fue aprobado sin tener en cuenta que un informe de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP) del MEF, el cual advertía que la medida podría ser dañina e inviable para el mercado peruano.