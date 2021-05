Osiptel aclara que los recursos obtenidos por las multas impuestas a las empresas operadoras se destinan al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). | Fuente: Andina

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó las multas de las operadoras Bitel y Movistar por un monto total de S/ 2 millones 34,560, equivalente a 462.4 UIT.

De acuerdo con la Resolución N° 081-2021-CD/OSIPTEL y la Resolución N° 082-2021-CD/OSIPTEL, se declararon infundados las apelaciones de las empresas, y ratificaron seis sanciones impuestas por incumplimientos en el servicio de internet e infracciones al reglamento de supervisión.

En el caso de Movistar se impusieron dos multas por una suma de S/ 900,240 (204,6 UIT), luego que se incumpliera con la velocidad mínima correspondiente al servicio de Internet móvil 4G, en los centros poblados de San Juan y Punchana, en la provincia de Maynas (Loreto).

Mientras que para Bitel se confirmaron cuatro multa por un monto de S/ 1 millón 134,320 (257,8 UI) luego que esta compañía cayera en infracciones al Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Según el Osiptel, la empresa no brindó información clara, veraz, detallada y precisa sobre el procedimiento para dar de baja el servicio y la velocidad mínima garantizada, no verificar la identidad del cliente que solicita el servicio mediante sistema biométrico y no brindar la información de de sus distribuidores autorizados.

Además, indican que infringieron el Reglamento General de Supervisión, al negarse a firmar las actas de supervisión.

Cabe mencionar que en ambos casos, las resoluciones publicadas por el Osiptel agotan la vía administrativa y ya no procede otro recurso para evitar la sanción, solo la impugnación en la vía judicial.