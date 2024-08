Perú es Top 10 en proveedores de frutas exóticas gracias a la maracuyá, pero el clima amenaza su producción

Entre enero y mayo de este año la producción cayó 9.8% y al cierre del 2024 podría retroceder 6 %.

Los envíos de esta fruta sumaron más de 66 millones de dólares, revelando un crecimiento de 11 % el 2023, pero este 2024 se registró un descenso de su producción.

Perú se posiciona gracias a la producción de frutas exóticas, especialmente la maracuyá. De hecho, gracias a la fruta de la pasión, estamos en el décimo lugar de proveedores en el mundo y tercero en América Latina.

Sin embargo, los factores climáticos afectó la producción este año, pese a que el 2023 los despachos ascendieron a US$ 66 millones 932 mil, mostrando un incremento de 11%.

La gerenta de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Claudia Solano Oré, explicó que “preocupa por su bajo desempeño”, pues entre enero y mayo de este año cayó 9.8%. Incluso al cierre del 2024 podría retroceder 6%.

Esto se debe a diversos factores –continuó–, como la menor producción por los fenómenos climáticos que retrasaron los picos florales, la presencia de nuevas plagas como la talula, enfermedades que antes no se encontraban en la maracuyá, entre otros. “Ya estamos trabajando junto al INIA a fin de identificarlos e implementar un plan de acción”, agregó.

En el caso de la granadilla, sus envíos (US$ 675 mil) tuvieron una caída de -0.4% en el 2023. No obstante, en los primeros 5 meses del 2024 sumaron US$ 628 mil, reflejando un alza de 121.8% y proyectando un crecimiento de 47% al cierre del año.

“Hay muchos desafíos, algunos son los fenómenos climatológicos que generan daños en la infraestructura de riego y trae nuevas y más plagas y enfermedades que ocasionan, en algunos casos, la pérdida de hasta el 30% de la producción. Asimismo, se debe mejorar el manejo agronómico de los cultivos con el propósito de mejorar el desarrollo del fruto y evitar la disminución de las hectáreas cosechadas”, apuntó.

A pesar de ello, Solano Oré destacó las grandes oportunidades que tienen estos frutos exóticos a nivel mundial, no solo en el sector alimentario, sino también en la industria cosmética. En el caso de la ‘fruta de la pasión’, la exportación en su presentación como aceite creció en un 96% en el 2022.