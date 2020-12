Perú llega al millón de infectados: ¿Cuánto ha costado atender la pandemia?

La pandemia frenó la economía, pese a ello el Gobierno desplegó una serie de medidas para contener los contagios. Entre ellos entrega de bonos, transferencias de dinero para el sector salud, etc. | Fuente: RPP

El Perú llegó al millón de infectados de COVID-19. Pese a esta situación, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Estado le ha costado S/138 mil 768 millones atender la emergencia sanitaria.

Este monto incluye no solo la entrega de bonos, sino subsidios para el transporte, liberación de la CTS y medidas de alivio tributario. En su momento, este paquete de medidas fue el más ambicioso de Latinoamérica.

Solo en una de las fases que es la de contención, es decir la prevención para que la ola de contagios no se dispare, el Ejecutivo destinó S/51 mil 235 millones para fortalecer sector salud y la respuesta médica, entre otras cosas. Así lo analiza Patricia García, exministra de Salud.

“Era absolutamente necesario contratar gente joven que normalmente no ingresa al sector público. Por ejemplo, la inversión y contratos en el personal de salud era vital. Era necesario comprar equipos de protección social. Tenemos que remirar el sector porque no puede ser fragmentado ni puramente hospitalario. Mejorar el gasto y no solamente ponerle dinero”, comentó García

El día que el Gobierno decretó el Estado de Emergencia en todo el país, se desplegó una estrategia con medidas económicas para contener la pandemia. Como la primera entrega del bono de 380 soles para las familias vulnerables.

Con el pasar de los meses, a este bono se sumaron otros como el bono rural, bono universal y bono a trabajadores independientes. Y no solo se quedó en una sola entrega, pues se dispuso una segunda ronda que beneficiaría a más de 8 millones de peruanos, aunque para el economista Carlos Anderson la medida fue ineficiente.

“El problema es que a diferencia de otros países, 8 de cada 10 peruanos tiene ingresos del sector informal. Entonces la magnitud era más grande. El esfuerzo que se ha hecho fue insuficiente”, dijo el economista

La ayuda que desplegó el Estado también se dio a través de los municipios del país, pues el Gobierno invirtió S/234 millones en la compra y distribución de canastas básicas a los hogares pobres. Hasta la fecha se entregó 2 millones de familias, según la plataforma de la Contraloría recordó Marcel Ramirez, profesor de Gestión Pública de la UP

“No fue un mecanismo bien focalizado, no solo que hay quienes recibieron canasta y otros que no la recibieron, ese es un problema de focalización. Además, porque hay quienes no tenían por qué recibirlas y estaban en el padrón de beneficiarios. Había que apoyar a hogares vulnerables, pero a nivel municipal no se contaba con el padrón”, agregó Ramírez.

A esta lista de medidas se sumaron otras: Subsidiar servicios básicos como el bono electricidad que contempla una ayuda de 160 soles para 2 millones 400 mil hogares con bajos recursos, ubicados sobre todo en zonas rurales del país.

