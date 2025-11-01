Perupetro: Upland Oil no acreditó capacidad económica para asumir el 79 % del contrato del Lote 192

Perupetro señaló que, tras evaluar la documentación presentada por Upland Oil and Gas LLC, se determinó que la empresa acreditó su capacidad legal, pero no la económica y financiera.

La empresa Upland Oil and Gas LLC no pudo acreditar su capacidad económica y financiera para asumir el 79 % de las obligaciones en el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote 192, ubicado en la región de Loreto, informó Perupetro S.A.



En un comunicado, la entidad estatal explicó que Upland Oil and Gas LLC solicitó su calificación como “sujeto económico” para asumir dicho porcentaje en el contrato de licencia.



"La Comisión de Calificación de Perupetro, en estricto cumplimiento del Reglamento de Calificación y sus lineamientos, procedió a evaluar la documentación presentada, determinando que dicha empresa logró acreditar su capacidad legal, pero se realizaron observaciones respecto a su capacidad económica y financiera, las mismas que no fueron superadas por Upland Oil and Gas LLC", indicó.



Perupetro detalló que las observaciones estuvieron relacionadas con el informe de solvencia financiera emitido por la clasificadora de riesgo JCR LATAM, y a la falta de información que acredita la disponibilidad de los recursos financieros.



"En consecuencia, la Comisión de Calificación determinó que la solvencia demostrada por dicha empresa es insuficiente para acreditar su capacidad económica y financiera, para asumir el 79 % en el contrato de licencia del lote 192", remarcó.



Añadió que Upland Oil and Gas LLC puede presentar una solicitud de revisión ante el Directorio de Perupetro.