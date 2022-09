Los combustibles que no variaron sus precios son el GLP Envasado, gasohol 84, gasolinas 84 y 90 octanos, diésel B5 S-50 UV y diésel 2 S-50UV de uso vehicular. | Fuente: Andina

El viernes pasado Petroperú y Repsol actualizaron nuevamente los precios de los combustibles que comercializan, informó el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

La actualización implicó una caída en los precios de algunos gasoholes, mezcla de gasolina y alcohol en distintas proporciones, pero se elevaron los precios de diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Cabe mencionar que el mes pasado, el INEI indicó que los precios de los combustibles para vehículos cayeron 6.6% ante la baja en la cotización internacional del petróleo. El gasohol cayó 7.2% y el GLP retrocedió en 5.5%, pero el diésel subió un 0.2%.



Combustibles que bajaron

En el caso de los gasoholes, se reporta que los de 90, 95, 97 y 98 octanos tuvieron una rebaja de hasta 1.8% por galón.

Con esta reducción se indica que el precio mayorista por galón del gasohol 90 pasó a S/ 19.01; el del gasohol 95 cayó a S/ 19.97 en Petroperú y a S/ 19.84 en Repsol; el del gasohol 98 bajó a S/ 20.34 en Repsol; y, por último, el gasohol 97 retrocedió a S/ 20.06 en Petroperú.

Diésel y GLP subieron

Respecto al diésel B5 S-50, diésel 2 S-50 y diésel 2 S50 S50, Opecu indica que las petroleras aumentaron su precio en 4.1% por galón, es decir, en S/ 0.92 por cada galón.

“Alzas golpean fuerte la economía de los consumidores y familias en el país, como también las bajas que no se trasladan completas y oportunas en los grifos y estaciones de servicios a nivel nacional. Si las relaciones de consumo o transacciones comerciales no son justas y equitativas entonces no son idóneas y son infracciones que deben ser sancionadas según lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señaló el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

Por ahora el Osinergmin indica que el precio del diésel es de entre S/ 16.49 y S/ 20.99 por galón en los grifos de Lima Metropolitana.

En tanto, Petroperú subió el precio del gas licuado de petróleo (GLP) a granel o vehicular en 3.7% por kilo, lo que implica un alza de S/ 0.234 por galón.

Solo en Lima, el Osinergmin indica que el GLP para vehículos se encuentra desde S/ 7.28 hasta S/ 10.99 el galón.

Asimismo, se calcula que el precio del GLP envasado, o balón de gas, es de entre S/ 42 y S/ 67 en los locales de venta de la capital.

Cabe mencionar que el GLP envasado, al igual que el gasohol 84, gasolinas 84 y 90 octanos, diésel B5 S-50 UV y diésel 2 S-50UV de uso vehicular, no tuvieron variaciones en el último reporte de las petroleras.