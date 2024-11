Alejandro Narváez reconoce que Petroperú es una empresa financieramente inestable

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez dio detalles de la situación financiera en la que encontró a la empresa estatal y reconoció que actualmente atraviesan por una situación económica inestable.

“(¿Es corrector decir que Petroperú es una empresa financieramente inestable?) Esa es una opinión razonable, sensata. Tenemos dificultades para pagar, pero cumplimos puntualmente. Muchas empresas trabajan con capital de trabajo negativo, el mundo real funciona así”, expresó en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, resaltó que Petroperú no está en quiebra ni en insolvencia, por lo que precisó que señalar que la empresa estatal se encuentra en estos estados no se ajustan a la verdad.

“No está en quiebra, porque para estar en quiebra estaría inactivo y habría cesado sus actividades. Tampoco está en situación de insolvencia. Catalogar que está en quiebra o situación de insolvencia no es cierto”, aseveró.

Narváez indicó que, si bien el capital de trabajo de Petroperú es negativo, se está accediendo a liquidez a través de programas de refinanciación continuos y apertura con los acreedores financieros y proveedores.

“Tenemos un capital de trabajo negativo que hemos heredado, pero con programas de refinanciación y apertura con nuestros acreedores financieros y proveedores, extendiendo plazos de pago de los cuales se está saliendo poco a poco”, acotó.

Además, enfatizó que no debería ser juzgado por la actual situación financiera de Petroperú, ya que ello responde a gestiones anteriores. “Hemos heredado una situación difícil. Yo rendiré cuentas cuando me marche de la empresa, pero no me juzguen lo que han hecho otros”, puntualizó.