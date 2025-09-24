Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Congresista Wilson Soto pide salida del presidente de Petroperú: "Es una falta de respeto a los peruanos que estén dándole más recursos"

Soto cuestionó el modelo de gestión de Petroperú, asegurando que
Soto cuestionó el modelo de gestión de Petroperú, asegurando que "ya no tiene mucha credibilidad" y planteó que la salida es su privatización. | Fuente: Composición RPP
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Tras el aval del MEF para refinanciar las deudas de Petroperú y asegurar el abastecimiento de combustibles, el congresista Soto respondió con el envío de oficios al Ejecutivo y a la Comisión de Energía y Minas.

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) ha solicitado formalmente la remoción del presidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, tras la reciente aprobación de una emisión de bonos por más de $ 287 millones para la empresa estatal

En conversación con RPP Economía, el parlamentario calificó la medida como "una falta de respeto a todos los peruanos", argumentando que los recursos públicos deberían destinarse a obras urgentes.

"No podemos estar permitiendo que siempre a la empresa estatal se esté inyectando más capitales, más bonos. En el interior del país, por ejemplo, hay colegios para construir, hay carreteras por hacer, hay hospitales por hacer. Creo que es un falta de respeto a todos los peruanos que esténando más recursos", indicó.

Estas declaraciones surgen a raíz de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una operación para refinanciar deudas de Petroperú (Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada el 21 de septiembre). El objetivo, según la norma, es implementar una garantía del Gobierno para "evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional".

Esta operación se materializa a través de la emisión de bonos por un valor de 287,336,211 dólares, más intereses. Ante esta situación, el congresista Soto ha emprendido acciones de fiscalización, enviando dos oficios para abordar el tema.

Congresista Soto envió dos oficios al Ejecutivo

El primer oficio, dirigido al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, solicita que se evalúe "responsablemente la permanencia" de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú.

Soto argumenta que Narváez había manifestado públicamente que no solicitaría más recursos al Estado, pero la reciente emisión de bonos contradice sus declaraciones. Según el parlamentario, estas "ligeras y contradictorias declaraciones" deterioran la imagen y legitimidad de la empresa estatal, por lo que considera necesaria su "inmediata remoción".

Paralelamente, Soto envió un segundo oficio al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa. En este documento, le pide convocar a la próxima sesión de la comisión tanto al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, como al propio Narvaéz. El objetivo es que ambos funcionarios informen detalladamente sobre la actual situación económica de la petrolera y justifiquen la aprobación de la nueva emisión de bonos.

Oficios enviados por el congresista Wilson Soto.

Oficios enviados por el congresista Wilson Soto.Fuente: Congreso

Propone la privatización de Petroperú para su funcionamiento

Para el congresista, el problema de fondo es el modelo de gestión de Petroperú. En sus declaraciones, afirmó que la empresa estatal "ya no tiene mucha credibilidad" y que la mejor alternativa para que funcione de manera eficiente es su privatización.

"Yo creo que la mejor forma es privatizar para que funcione mejor. Porque de verdad que hemos visto varios años ya que el Ministerio de Economía tiene que estar rescatando y tiene que estar inyectando el tema económico, son recursos de todos los de todos los peruanos", dijo a RPP

"No podemos estar permitiendo que siempre a la empresa estatal le estén inyectando más capitales, más bonos", señaló, insistiendo en que esos fondos son necesarios para cerrar brechas sociales en el país.

El parlamentario advirtió que esperará la asistencia del ministro de Economía a la comisión parlamentaria para escuchar sus explicaciones. En caso de que no asista, adelantó que se tomarán "otras medidas", sin descartar una futura moción de interpelación como parte de sus funciones de control político

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Petroperú Wilson Soto Congreso Minem Alejandro Narváez

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA