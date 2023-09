Piura: Más de 100 mil familias se verían afectadas por Fenómeno El Niño

En estas familias están los miles de agricultores que se han prestado dinero y se ven afectados con la cosecha.

Más de 100 mil familias piuranas se verían afectadas por los efectos del Fenómeno El Niño, advierte la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

En muchos casos, los hogares afectados están relacionados a actividades agrícolas, que ya vienen impactadas por las fuertes lluvias de inicios de año.

"Hemos hecho un primer calculo hace 3 semanas y son alrededor de 85 mil familias afectadas, pero en un nuevo estudio serían 100 familias. Ellos no van a poder afrontar los pagos porque no cosecharán completamente o no cosecharán. Tendremos un sector declarándose en insolvencia", comentó Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Bereche recordó Piura es una región agrícola, en la cual ya se han visto daños en las producciones de limón, mango, palta y arándanos tras los impactos climáticos de inicios de año.

Actualmente indican que ya hay miles de agricultores que se han prestado dinero y se ven afectados con la cosecha, por lo que están pidiendo apoyo del Gobierno para mitigar el impacto de los efectos climáticos.

"Hemos planteado 2 instrumentos que se pueden llevar a cabo para salvar a la situación agrícola piurana: uno, reprogramación de los pagos (créditos comerciales); dos. rescate al sector: bonos, FAE y Reactiva, de modo que se pueda inyectar dinero para que haya continuidad de cultivos", sostuvo.

Por ahora, el representante del gremio indica que no tienen una respuesta concreta del Gobierno frente a esta emergencia, cuyos efectos podrían agravar a fines del año.