Pobreza dimensional en debate: ¿Puede la nueva medición del INEI contribuir a la reducción de la pobreza en el Perú? [INFORME]

En el Perú, la pobreza se mide de dos formas: monetaria, basada en ingresos de los hogares; y multidimensional, que evalúa ocho aspectos: salud, educación, empleo y previsión social, seguridad, vivienda y entorno, energía, servicios básicos y conectividad. Y cada uno de estos aspectos tiene indicadores de medición.

El 31 de diciembre pasado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) oficializó, a través del decreto supremo 014-2024, que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) evalúe la pobreza multidimensional, es decir estos ocho aspectos, mediante un único indicador, llamado índice sintético.

La tarea del INEI será definir qué dimensiones e indicadores serán incluidos. Además, esta información debe cumplir con un requisito: ser obtenida de una misma fuente de datos, es decir, de una sola encuesta. Actualmente, los indicadores de pobreza multidimensional provienen de diferentes sondeos. Por ejemplo, los índices sobre salud infantil se encuentran en la ENDES; sobre seguridad ciudadana, en la ENAPRES; sobre rendimiento educativo, en la ENLA.

Esta nueva metodología ha generado opiniones divididas, pues enfrentaría desafíos para detallar las carencias y necesidades de la población. Así lo explica Paola Herrera, economista del Instituto Peruano De Economía (IPE).

“El problema es que, para elaborar, por ejemplo, un índice de pobreza multidimensional que comprenda todos estos indicadores, dada la disponibilidad de la data, ahora no se podría hacer porque hay algunos indicadores que no están en la misma fuente de información. Por ejemplo, indicadores de salud infantil como la anemia, la desnutrición -que son problemas claves sobre todo en los últimos años se han incrementado- no se podrían incluir dentro de este índice de pobreza multidimensional”.

Herrera propone la incorporación de nuevas preguntas en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la principal fuente utilizada para medir la pobreza monetaria en el país, a fin de obtener información que permita priorizar e implementar políticas focalizadas.

“Lo que nos ha dicho la evidencia en el Perú de los últimos 30 años es que una condición fundamental para poder reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la población es tener un crecimiento económico sostenido. Hace 15 o 20 años, teníamos crecimiento económico de más de 5 - 6 %, con una inversión privada que crecía a doble dígito y que generaba más empleo, más ingresos y con ello logró reducirse de manera importante la pobreza en ese período”, indicó.

El crecimiento económico en 2024 habría reducido la pobreza monetaria en 1 % y esta tendencia continuaría este año, siempre y cuando, se incentive mayor inversión privada, según las proyecciones del IPE.

“El perú debe crecer más de 5 %. debemos impulsar la inversión privada para poder también reactivar este círculo virtuoso de inversión privada, más empleo y más ingresos y con ello menos pobreza. Por otro lado, también el Estado tiene que mejorar sus estrategias de reducción de la pobreza, sobre todo considerando ahora una nueva cara de la pobreza mucho más urbana que la que teníamos hace 10 años. también debe mejorar la manera en que brinda servicios públicos, educación, salud, seguridad, y trabajar también en identificar cuáles son las fuentes de los factores que generan mejores niveles de vida en las regiones porque cada realidad es distinta”.

Esta nueva forma de medir la pobreza en el país enfrenta grandes desafíos que requieren un compromiso tanto técnico como político. Como recalca el IPE, solo un enfoque integral, con datos fiables, políticas claras y mayor inversión, pueden contruibuir a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.