Se incrementa el precio del pollo en casi todo el Perú. | Fuente: Andina

En una semana, el Perú cumplirá dos meses de protestas por el adelanto de elecciones y esta crisis también se refleja en el alza de precios de los alimentos de consumo masivo como el pollo y los huevos, según el Ministerio de desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En Cusco algunas pollerías cerraron porque el kilo del ave llegó a 17 soles, en Loreto alcanza los S/ 15 soles y en Apurímac, donde 3 de cada 10 peruanos viven en pobreza, el kilo se elevó a S/ 20.

“Hace una semana estaba a 13 soles, 17 soles, ahora está a 20 soles. No sé a qué vida llegaremos, por favor pues hay que llegar a la solución, no hay que estar en la guerra, hasta cuándo Dios mío”, pidió una vendedora de Apurímac, quien prefiere mantener su nombre en reserva.

Los huevos no escapan a esta alza. Debido a los bloqueos, las cargas no pueden llegar al sur donde el kilo bordea los S/ 9 y el paquete de 30 unidades, cuyo peso no llega a los dos kilos está a S/ 17 en Tacna, 14 en Cajamarca y 20 en Loreto.

Kilo de huevos por encima de los S/ 9 en el sur del Perú

Los bloqueos en las carreteras tampoco permiten el ingreso de la soya desde Bolivia, insumo principal para el alimento balanceado de los pollos y las gallinas de posturas (las que ponen los huevos) lo que impacta directamente en la producción, precisó Alex Jerí, presidente de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur).

“El precio del huevo ha ido incrementándose, el día de hoy en granja está a S/ 6.50, S/ 6.60, derrepente por ahí S/ 6.4, entonces qué pasa no se puede enviar al sur. La gente en el sur está sufriendo con precios altísimos que no están al alcance de la población en general, en el sur tengo entendido que está hasta 8 o 9 soles el kilo. No hay, simplemente no hay, hay desabastecimiento”, refirió.

¿Por qué el kilo de pollo volvió a subir en Lima?

En el caso de Lima, también se reportó un incremento de precios; aunque según el Midagri, esto se debe a temas de oferta y demanda, refirió el director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Política - Midagri Cristian Garay Torres.

“Durante enero el precio del pollo mayorista estuvo casi por debajo de los S/ 5 por bastante tiempo. Ahora se ha recuperado por factores que están vinculados con el mercado, y esto ha hecho que el precio del pollo se recupere. El precio del pollo se encuentra ahora en S/ 6.50 el kilogramo, entonces era previsible y simplemente responde a factores de oferta y demanda, sobre todo en lima, obviamente en las regiones donde hay bloqueos sí hay problemas”, indicó el funcionario.

Ante este panorama, los peruanos del sur deben reemplazar el pollo por granos andinos como la quinua o el trigo porque otros productos cárnicos como la res, el cerdo o la trucha subieron entre 2 hasta 7 soles el kilo.