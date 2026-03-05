¡No gastes tu dinero en vano! Conoce por qué no debes cargar GLP en un vehículo diseñado para GNV

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitió una alerta para todos los conductores: la práctica de cargar Gas Licuado de Petróleo (GLP) en vehículos que funcionan originalmente con Gas Natural Vehicular (GNV) mediante el uso de adaptadores es sumamente peligrosa.
Esta advertencia surge tras reportes recientes de incendios y la detección de esta mala práctica en diversas estaciones de servicio.
¿Por qué es tan riesgoso?
La principal razón radica en la naturaleza técnica de ambos combustibles. Según explicó el organismo regulador, se trata de sistemas con características de almacenamiento y estados físicos completamente distintos.
- GNV: Se utiliza y almacena en estado gaseoso.
- GLP: Se almacena en estado líquido.
Debido a estas diferencias, un vehículo diseñado para GNV no cuenta con los equipos ni los accesorios de seguridad necesarios para contener GLP. El ingeniero Jaime Bravo, especialista de Hidrocarburos de Osinergmin, señaló que esta incompatibilidad "puede provocar fugas, fallas e incluso incendios" tanto durante el abastecimiento como mientras el auto está en circulación,.
Osinergmin instó a los usuarios a no realizar modificaciones ni utilizar adaptadores que alteren las condiciones de seguridad originales del sistema de combustible.
Asimismo, la advertencia se extiende a los propietarios de los grifos. El organismo exhortó a los establecimientos a no despachar GLP a unidades acondicionadas para GNV. Aquellos locales donde se detecte esta mala práctica serán sancionados por incumplir la normativa de seguridad vigente.
¿Qué alternativas tienen los conductores?
Ante la actual coyuntura, si usted posee un vehículo con sistema dual, Osinergmin recomienda lo siguiente para mantener la seguridad y el ahorro:
- Uso de gasoholes: Los vehículos duales pueden utilizar gasoholes como una alternativa segura de combustible.
- Consulta de precios bajos: Para mitigar el impacto económico, se recomienda utilizar el aplicativo Facilito. Esta herramienta brinda información actualizada sobre los precios de los combustibles a nivel nacional.
- Precios referenciales (Lima): Según datos del aplicativo al 5 de marzo de 2026, el gasohol regular se puede encontrar desde S/ 12.87 por galón, mientras que el gasohol premium está disponible desde S/ 14.50.