¿Cuál es la situación de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco por el conflicto en Irán e Israel?

Fernando Pacheco tiene pasado en el Sporting Cristal. | Fuente: Liga1

Además, RPP pudo conocer que los dos jugadores no tienen la intención de regresar a suelo peruano, al menos en lo inmediato. No se descarta que cambien de equipo, pero si la situación no cambia en territorio israelí, buscarán continuar en el extranjero.

En un inicio, los dos futbolistas continuarán en Europa por las próximas dos semanas a la espera que se resuelvan las cosas en Israel.

Lo último del conflicto en Medio Oriente

Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho de Ormuz y consideró esas afirmaciones "infundadas y absurdas", a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

"La afirmación de que Irán cerró el estrecho de Ormuz es infundada y absurda. Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación", dijo la misión de Irán ante la ONU en un mensaje en X.

Este mismo jueves la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisar de represalias.