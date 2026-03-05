¿Cuál es la situación de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco por el conflicto en Irán e Israel?

El conflicto bélico en Irán e Israel no parece que vaya a resolverse en el corto plazo y ello también afecta a peruanos que se desempeñan en el exterior. Este es el caso de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco.
Sucede que los delanteros son parte del Ironi Kiryat Shmona, elenco de la primera división del fútbol de Israel. Este país es protagonista en el conflicto bélico contra Irán en conjunto con Estados Unidos, por lo que los futbolistas han decidido abandonar el país en el que juegan.
Tanto Ugarriza como Pacheco viajaron fuera de dicho territorio en las últimas horas, según reporta Infobae, y actualmente se encuentran en España. Hacen trabajos de entrenamiento, todo bajo la supervisión -a distancia- del Ironi Kiryat Shmona.