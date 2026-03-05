Últimas Noticias
¿Cuál es la situación de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco por el conflicto en Irán e Israel?

En su club, Pacheco y Ugarriza son líderes en la primera división israelí.
En su club, Pacheco y Ugarriza son líderes en la primera división israelí. | Fuente: Ironi Kiryat Shmona
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Fernando Pacheco y Adrián Ugarriza se desempeñan en el Ironi Kiryat Shmona, elenco del fútbol de Israel.

El conflicto bélico en Irán e Israel no parece que vaya a resolverse en el corto plazo y ello también afecta a peruanos que se desempeñan en el exterior. Este es el caso de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco.

Sucede que los delanteros son parte del Ironi Kiryat Shmona, elenco de la primera división del fútbol de Israel. Este país es protagonista en el conflicto bélico contra Irán en conjunto con Estados Unidos, por lo que los futbolistas han decidido abandonar el país en el que juegan.

Tanto Ugarriza como Pacheco viajaron fuera de dicho territorio en las últimas horas, según reporta Infobae, y actualmente se encuentran en España. Hacen trabajos de entrenamiento, todo bajo la supervisión -a distancia- del Ironi Kiryat Shmona.

Fernando Pacheco tiene pasado en el Sporting Cristal.
Fernando Pacheco tiene pasado en el Sporting Cristal. | Fuente: Liga1

Además, RPP pudo conocer que los dos jugadores no tienen la intención de regresar a suelo peruano, al menos en lo inmediato. No se descarta que cambien de equipo, pero si la situación no cambia en territorio israelí, buscarán continuar en el extranjero.

En un inicio, los dos futbolistas continuarán en Europa por las próximas dos semanas a la espera que se resuelvan las cosas en Israel.

Lo último del conflicto en Medio Oriente

Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho de Ormuz y consideró esas afirmaciones "infundadas y absurdas", a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

"La afirmación de que Irán cerró el estrecho de Ormuz es infundada y absurda. Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación", dijo la misión de Irán ante la ONU en un mensaje en X.

Este mismo jueves la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisar de represalias.

Adrián Ugarriza Fernando Pacheco Irán Guerra en Irán

