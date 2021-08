Hasta el 2020 se calculó que el consumo de cerdo es de unos 9 kilos por persona al año. | Fuente: Reuters

La carne de cerdo es otro de los productos que ha subido de precio en el último año ante el alza del costo de insumos importados.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci), el precio de venta de carne de cerdo de mayor valor, como la bondiola o panceta, pasó de S/ 13 el kilo a S/ 17 el kilo en mercados minoristas.

Mientras que los cortes de cerdo más accesibles, como el brazuelo, antes se vendían entre S/8 y S/ 10 el kilo y ahora cuestan hasta S/ 15 por kilo.

La Asoporci señala que esta alza sostenida en el costo de producción de la carne de porcino inició en octubre del 2020, debido al aumento del precio del maíz y soja importados que se usan para alimentar al animal.

Según indican, antes se pagaba entre US$ 190 y US$ 200 por tonelada de maíz, pero actualmente cuesta US$ 335 por tonelada, sin contar el IGV. A esto se le suma el alza del dólar, que se encuentra a más de S/ 4.

“Si, por ejemplo, el maíz o la soja siguen subiendo, se va a tener que trasladar unos centavos más al precio de la carne de cerdo para no generar pérdidas”, explica Ana María Trelles, gerenta general de la Asoporci al diario Gestión.

Cabe precisar que en el país, la producción del maíz que se requiere como alimento de los porcinos solo alcanza al 25% de lo que necesitan las industrias nacionales.