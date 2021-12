Según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el precio del pan ha subido 18% este año. | Fuente: Andina

En los últimos meses la cotización internacional del trigo, insumo con el que se elabora el pan, galletas y otros productos, ha registrado considerables aumentos.

Hasta la semana pasada, del 15 al 22 de diciembre, la data del Banco Central de Reserva (BCR) indicaba que el precio del trigo subió a US$ 422 la tonelada ante condiciones climáticas desfavorables y menor oferta.

Esta cotización, la más alta en varios años, está afectando a pequeños negocios locales dedicados a la fabricación de pan.

Hasta hace unos meses la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan Perú) indicaba que un 30% de las panaderías habían optado por subir sus precios, mientras que un 70% redujo el peseo del pan para enfrentar el alza de la cotización.

Con esto se estima, con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que precio del pan ha subido 18% este año.

Pero ante el continuo incremento de precios del trigo y el alto tipo de cambio, la Aspan advierte que las panaderías que inicialmente no elevaron sus precios podrían hacerlo.

“Para el 30%, ellos -creo- tienen “colchón” porque ya subieron (el precio) anteriormente, pero los demás se podrían ver obligados a cerrar (locales) o a aumentar sus precios”, dijo Pío Pantoja, presidente de Aspan, al diario Gestión.

El alza del trigo no es el único problema que enfrentan, pues el gremio advierte que hay una demanda insatisfecha de maestros panaderos.

Pantoja indicó que debido a la pandemia, mucha mano de obra de las panaderías decidió regresas a sus ciudades de origen, por lo que está siendo difícil encontrar trabajadores para esta actividad que cubran los puestos.

“Hay bastante demanda de maestros panaderos, de mano de obra dentro de las panaderías. No está siendo fácil de conseguirla. Vamos a los lugares donde proveen personal y no llegan interesados, no vienen. No es como el año pasado. No hay personal”, comentó.

El gremio también indica que antes de la pandemia existían unas 16,600 panaderías a nivel nacional, pero ahora ese número se ha reducido a 16,200.