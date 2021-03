El objetivo de la ley es incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores en entidades del Estado contratados bajo el régimen CAS. | Fuente: Andina

El Poder Ejecutivo está evaluando cómo incorporar progresivamente a los trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), tras la aprobación por insistencia de la ley que elimina el régimen.

Recientemente el presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que el mayor problema con esta iniciativa es que "involucra una serie de recursos adicionales del Tesoro Público de los cuales no se dispone".

Sin embargo, indicó que se está trabajando para evaluar esta medida del Congreso.

“Lo que haremos en este momento es programar de qué manera podrían incorporarse los CAS para los cuales contamos con recursos de forma progresiva”, dijo Sagasti durante su visita a Apurímac.

Además, señaló que esta ley ha generado que instituciones no puedan contratar más trabajadores en esta modalidad CAS.

“Hace unos días en Iquitos, en el Hospital Regional, me preguntaron por qué se eliminó el CAS, porque ahora ya no pueden contratar a personal (...) entonces, se encontraban en un problema serio y que desgraciadamente deberán volver a otras formas de contratación como servicios no personales. Hay que tener claro que no es solo ver el efecto directo de la ley sobre una masa de trabajadores, sino, los efectos no deseados”, comentó.

Como se recuerda la iniciativa fue aprobada a inicios de marzo, pese a las observaciones del Ejecutivo. Pese a esto, por el momento el Gobierno aún no anunciado si recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) al igual que lo han hecho con otras iniciativas del legislativo.