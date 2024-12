¿Qué sectores económicos se recuperaron, cuáles todavía no lo lograron y qué esperan en el 2025? [INFORME]

El 2024 ha sido un año de retos para los rubros que mueven la economía en nuestro país. ¿Cuáles son los sectores que se estacaron, que crecieron y que se proyectan a una recuperación este 2025? Conoce los detalles en el siguiente informe.

“Recuperación” es la palabra que definiría cómo fue el rumbo de nuestra economía el 2024, tras la recesión que nos golpeó en el 2023. Según el último reporte del INEI, la economía peruana creció 3,4 % en octubre de 2024 y acumuló siete meses consecutivos de cifras en azul.

La minería, por ejemplo, sigue siendo el sostén económico del Perú. con un crecimiento acumulado de 2,39 % entre enero y octubre. Esto gracias al alto precio internacional del oro y el destrabe de proyectos cruciales como Tía María en Arequipa.

Pese a ello, el sector minero también se vio afectado por importantes desafíos, como la lucha contra la minería ilegal, así lo confirmó Karina Zevallos, directora de WIM y directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

“La minería ilegal genera múltiples impactos negativos. Tenemos un marco regulatorio, pero que no se está usando a total cabalidad. Seguimos viendo los casos ilegal y esto está amparado en esta figura del REINFO que permite que un individuo registre una operación y que prometa que va a formalizarse y prometa que va a regularizar sus trámites y esto es un cuento de nunca acabar, porque eso no ocurre. Es como una flexibilidad legal que tienen estos criminales para operar”, indicó.

Si bien el 2023, el sector agropecuario tuvo una caída de 3.4 % siendo la más crítica desde 1992, en el 2024, esta actividad, que permite la producción de alimentos, verduras y frutas, ha levantado cabeza ligeramente, aunque eso no es suficiente todavía.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), explicó que este sector es sensible incluso frente a las protestas.

"Otro evento importante ha sido la reciente toma de carreteras que no se ha hablado tanto como otras veces, pero a raíz del tema de las manifestaciones de los mineros informales, artesanales e ilegales también tomaron carreteras en el sur, no permitiendo el traslado de productos tanto de exportación que han sido cientos de contenedores, que no han podido ir a los puertos. Muchos se han perdido, porque si toca época de cosecha y tienes que cosechar y ya no tienes espacio de almacenamiento, ese producto se pierde y eso ha pasado, disminuye su valor", explicó.

Sin duda la pesca es una actividad clave para los peruanos, pues genera 250 mil empleos. Este rubro tuvo un año particularmente difícil en el 2023, pues cayó 19 % siendo el peor índice de los últimos 25 años. Sin embargo, el 2024 fue diferente, pues tuvo una buena primera temporada de pesca y se espera una segunda temporada con cifras positivas, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Eduardo Ferreyros.

"Todo parece indicar que vamos a terminar un buen año que nos sirva para recuperarnos del año anterior que fue terrible y si todo va bien, esperamos este año entre la primera y segunda temporada de pesca colaborar con el país con aproximadamente 3.000 millones de dólares en exportaciones de harina y aceite, que es dinero que entra al estado y con eso ya no se puede colegios, se hacen hospitales comisarías", auguró.

De cara al 2025, el panorama para nuestra economía sigue cargado de retos y oportunidades. La minería, la pesca y el sector agropecuario son pilares de nuestra economía y necesitan que la estabilidad, la sostenibilidad y el trabajo conjunto, público y privado, sean las claves para su desarrollo y para un año mejor para todos los peruanos