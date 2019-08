Según Radio Americana la medida de protesta inició con bloqueos en la vía de la carretera Binacional, en el sector de Tumilaca. | Fuente: ANDINA

Los conflictos sociales en el país no se detienen, y hoy lunes empezó un paro indefinido contra la construcción del proyecto cuprífero Quellaveco ubicado en Moquegua, anunció el gobernador regional, Zenón Cuevas Pare.

Paro minero

En julio del año pasado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el inicio de la ejecución del megaproyecto minero Quellaveco para la producción de cobre en Moquegua, que estará a cargo de consorcio Anglo American-Mitsubishi.

Este proyecto demandará una inversión de hasta US$ 5,300 millones. Y producirá anualmente 300,000 toneladas de cobre, en promedio, en sus primeros 10 años de operación. La mina empezaría a producir en el 2022.

Según el gobernador regional de Moquegua la minera no ha cumplido con algunos de los acuerdos de la mesa de diálogo, documento firmado el año 2012 con la población hace siete años.



La construcción no es viable Según el presidente del Frente Anticorrupción, Jesús Paredes, el proyecto Quellaveco es inviable por situarse en la cabecera del río Asana. Agregó en una entrevista con Radio Americana de Moquegua que la plataforma de protesta es declarar en emergencia el agua y medioambiente, además del respaldo al Valle de Tambo que pide la anulación de la licencia de construcción del proyecto Tía María de Southern.

Pliego de reclamos

El gobernador regional de Moquegua reclama que la minera no cumplió con contratar el 80% de mano de obra no calificada de la región, sino tan solo el 40%. Seis de cada 10 trabajadores contratados por Anglo American son foráneos y no moqueguanos.

Agrega que la población también critica que empresas que no son moqueguanas suministren de alimentos a la minera “cuando eso podría ofrecerse desde la misma región”.

Zenón Cuevas añadió en una publicación del diario Gestión que la dueña de Quellaveco se comprometió a otorgar S/ 1,000 millones al Fondo para el Desarrollo de Moquegua, y que de ese total S/ 300 millones serían destinados durante la etapa de construcción y el resto en la etapa de explotación.

"Sin embargo, pese a que se les ha pedido su apoyo para usar parte del fondo en educación, ha sido difícil de conseguir. Requerimos de un instituto para la formación de los técnicos para actividades de agro e incluso para la minería, pero ha sido un largo proceso para que parte del fondo se destine S/ 25 millones”, sostuvo la autoridad regional de Moquegua.

Otro punto del reclamo es la contaminación del río Moquegua debido al inicio de la construcción de la mina de cobre. De acuerdo a Zenón Cuevas, a la población le preocupa muchísimo que los Límites Máximos Permisibles que establece la calidad del agua ya han sido superados.

“No hay una predisposición de la empresa (Anglo American) por solucionar los problemas. Se ha evidenciado de escombros a raíz de los trabajos realizados por la Anglo American, el agua (del río Moquegua) ya tenían arsénico y boro, pero los niveles se han elevado", comentó.