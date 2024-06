Retiro AFP 2024: ¿Podrás registrar tu solicitud de desembolso el feriado del viernes 7 de junio?

Al día de hoy, más de un millón de ciudadanos han presentado sus solicitudes para acceder al retiro de sus fondos de AFP de hasta 4 UIT -que asciende a 20,600 soles- desde que se habilitó el procedimiento. El cronograma continúa a lo largo del mes, pero son diferentes los usuarios que formulan la interrogante sobre si podrán o no registrar sus pedidos el feriado del viernes 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y la Batalla de Arica. A continuación, te explicamos qué detalla la Asociación de AFP al respecto.

La Asociación de AFP dio a conocer en mayo el cronograma oficial para que los aportantes apliquen su solicitud de retiro de AFP, el cual está distribuido según el último dígito de tu DNI. Conoce las fechas completas según te corresponda en caso quieras acceder al desembolso.

Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 20 (ya pasó), martes 21 de mayo (ya pasó) y martes 18 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 20 (ya pasó), martes 21 de mayo (ya pasó) y Si tu DNI acaba en 2 : podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 22 (ya pasó), jueves 23 de mayo (ya pasó) y el miércoles 19 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 22 (ya pasó), jueves 23 de mayo (ya pasó) y el Si tu DNI acaba en 3 : podrás presentar tu solicitud de retiro el viernes 24 (ya pasó), lunes 27 (ya pasó) y el jueves 20 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el viernes 24 (ya pasó), lunes 27 (ya pasó) y el Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el martes 28 (ya pasó), miércoles 29 (ya pasó) y el viernes 21 de junio.

podrás presentar tu solicitud de retiro el martes 28 (ya pasó), miércoles 29 (ya pasó) y el Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el jueves 30 (ya pasó), viernes 31 de mayo (ya pasó) y el lunes 24 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el jueves 30 (ya pasó), viernes 31 de mayo (ya pasó) y el Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 3 (ya pasó), martes 4 (ya pasó) y el martes 25 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 3 (ya pasó), martes 4 (ya pasó) y el Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 5 (ya pasó), jueves 6 de junio (ya pasó) y el miércoles 26 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 5 (ya pasó), jueves 6 de junio (ya pasó) y Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 10 y martes 11 de junio , así como el jueves 27 de junio.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el , así como el Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 12 y jueves 13 de junio, así como el viernes 28 de junio .

: podrás presentar tu solicitud de retiro el así como el . Si tu DNI acaba en 0, letra u otro: podrás presentar tu solicitud de retiro el viernes 14 y lunes 17 de junio, así como el lunes 1 de julio.

Además, habrá un plazo adicional conocido cronograma libre, en el cual los afiliados podrán presentar su solicitud sin importancia del último dígito de su DNI. Está contemplado que inicie el martes 2 de julio al sábado 17 de agosto, siendo esta la última oportunidad para los interesados en realizar su registro.

¿Podré registrar mi solicitud de retiro AFP 2024 el feriado del 7 de junio?

La Asociación de AFP remarcó que los ciudadanos pueden registrar sus solicitudes los días hábiles de lunes a viernes, en un horario establecido de 8 a.m. a 6 p.m. Entonces, ¿podré hacerlo este viernes 7 de febrero? No, dado a que no se habilitará el registro en ninguno de los feriados que haya en el cronograma.

¿Cuál es el link para realizar mi retiro de AFP 2024?

La Asociación de AFPs indicó que el procedimiento para registrar tu solicitud para el desembolso de hasta 4 UIT de tu AFP. Además, dieron a conocer que dicho pedido podrá realizarse únicamente a través de un link para las diferentes empresas. Conoce los pasos a continuación:

1. Accede al citado link en la fecha estipulada según el último dígito de tu DNI para procesar la solicitud (comienza el lunes 20 de mayo)

2. Ingresa a este link: www.solicitaretiroafp.pe (de momento no se encuentra habilitado). El trámite será completamente gratuito y digital, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

3. Tendrás que completar un formulario con datos personales, teléfono, número de cuenta y más.

¿Cuáles son los pasos para realizar el seguimiento de tu retiro AFP 2024?

Si tienes tu fondo en las entidades AFP Integra, Prima y Profuturo y quieres hacer el seguimiento a tu solicitud de retiro de fondos de tu AFP, realiza el siguiente procedimiento:

1. Accede al link de ¿Cómo va mi solicitud? en www.solicitaretiroafp.pe e ingresa el número de documento de tu DNI.

2. Coloca el dígito verificador de tu DNI

3. Haz check al código Captcha que figura en la web

4. Dale clic a Consultar.