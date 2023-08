"Va a depredar más el mar": Gremio de pesca artesanal rechaza proyecto que busca incrementar flota

Actualidad SONAPESCAL: "Esta flota fantasma va a emprobecer más la pesca, va a depredar más el mar"

Pedro Silva, vocero de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal | Fuente: RPP

El vocero de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (SONAPESCAL), Pedro Silva, expresó su preocupación por la eventual aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que buscaría formalizar 2 000 embarcaciones ilegales y advirtió que esto generaría la depredación del mar peruano

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Pedro Silva cuestionó así el proyecto de ley N° 05496, Ley que fortalece el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales, presentado por José Pazo (Somos Perú) y otros tres parlamentarios, que -según dijo- "no conocen el sector pesquero artesanal".

"No debería darse, ¿por qué? el impacto más grande es que está creciendo la flota pesquera artesanal. Tenemos el problema más grande que no hay recursos. Nosotros somos del recurso bandera de la pota y al ingresar esta flota supuestamente 'fantasma', va a empobrecer más la pesca, va a depredar más el mar. Ya no hay peces en nuestro mar, ya todas las pesquerías están colapsadas", dijo.

Pedro Silva consideró que hay temas más importantes en el sector, en vez de incrementar la flota pesquera artesanal. Además, aclaró que ya pasaron tres regimenes de formalización, habiendo culminado el último el 31 de julio.

Pedro Silva consideró que hay temás más importantes en el sector, en vez de incrementar la flota pesquera artesanal. | Fuente: Andina

"No hubo nada de complejo. El tema era tan sencillo que para inscribirse solamente tomabas tu computadora y te inscribías. Se inscribieron 5 490 embarcaciones en total con el Siforpa 2. Pero, ¿cómo se inscribieron? Se inscribió fulano de tal con tres o cuatro lanchas que no tenía. Nosotros lo hemos denunciado en su momento. Lo que pasa es que cuando ya tenían que pasar la verificación ¿dónde estaban las naves? No había", indicó.

"Ya tenemos mucha flota"

De otro lado, Pedro Silva denunció que el Ministerio de la Producción no es dinámico para enfrentar el cambio climático y su afectación en especies como el perico, el ingreso de embarcaciones de Ecuador para pescar en aguas peruanas y la amenaza de naves chinas.

"Para la pesca artesanal ya no debería caber, como nosotros decimos, una madera más. Están depredando la flora y fauna porque se está trayendo miles de toneladas (de madera), para construir una nave se necesita un promedio de seis toneladas de madera (...) En nuestro más ya tenemos mucha flota. Mire la bahía de Paita, no hay donde quepa una lancha más, ahí está toda la flota paralizada ¿Cómo vamos a meter 2 000 embarcaciones?", afirmó.