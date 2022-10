Sunafil informó que se realizaron 39 547 inspecciones en total. | Fuente: Andina

Entre el 2020 y el 2022, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) paralizó un total de 284 obras de construcción civil donde los obreros trabajaban en condiciones peligrosas.

En los trabajos de fiscalización, se determinaron diversas faltas que pusieron en riesgo a un promedio de 8 987 trabajadores, pero no solo se detectaron condiciones peligrosas, también falta a los derechos laborales.

Sunafil informó que se realizaron 39 547 inspecciones en total, la mayoría en Lima Metropolitana, pero también en regiones como La Libertad, Piura, Arequipa y Junín.

En estos departamentos se realizó el control dentro de estos procesos, las materias más inspeccionadas fueron remuneraciones, planillas o registros que la sustituyan, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados, equipos de protección personal, condiciones de seguridad, entre otros.

Planilla electrónica

Entre el 2014 y el 2022, se promovió la incorporación a planilla electrónica de 70,816 trabajadores del sector construcción en todo el país.

Solo en lo que va de 2022, se realizaron 5,614 inspecciones a empresas del sector construcción.

Esta información se brindó en el marc o del Día del Trabajador en Construcción Civil, que se celebra hoy.

“Son entidades decorativas”: Sunafil

A pesar de este tipo de fiscalización, Luis Villanueva, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú (FTCCP), advirtió que entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y otros reguladores no tienen la competencia ni los recursos como para realizar una adecuada fiscalización ante la vulneración de los derechos de los trabajadores a nivel nacional.

“Lamentablemente, en el Perú, no solo la Sunafil y los organizamos que son reguladores y fiscalizadores, no tienen no solo las competencias suficientes sino los recursos suficientes para estar presentes en todo sitio. Vemos que son entidades decorativas”, manifestó en Ampliación de Noticias.