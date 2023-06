Tarjeta de crédito, ¿qué debes saber antes de usarla?

Endeudarse cada vez es más caro en el Perú. Solo en el último año la tasa de interés por el uso de tarjetas de crédito aumentó en 7%, alcanzando el 61.4% anual, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Pero, ¿qué deberíamos saber para evitar sobreendeudarnos si adquirimos una tarjeta de crédito por primera vez?

"La mejor forma de consumir en una tarjeta es pagando todo el consumo del mes al final, cuando venga el estado de cuenta, porque si se da esto no se paga intereses, los intereses comienzan a cargarse a partir del saldo deudor que dejemos en la tarjeta. Si pagamos el mínimo y dejamos saldo, ese saldo va a estar expuesto a los intereses", comenta Jorge Luis Ojeda, profesor de finanzas de la facultad de negocios de la UPC.

El experto indica que la tarjeta ideal estará en función de los costos y beneficios que nos ofrezca la tarjeta. Que tenga una tasa de consumo dentro de lo más bajo del mercado para que los intereses no sean muy altos.

Antes de pedir una tarjeta los usuarios deben revisar la tasa de costo efectivo anual (TCEA), que es lo que te cobrará una entidad por financiar tus compras a plazos, es decir, en cuotas, sumando las comisiones del banco.

Teniendo en cuenta que esta tasa sigue bastante alta, ¿sabes en qué situaciones es mejor no usar la tarjeta de crédito?

"No se recomienda utilizarla como herramienta de financiamiento. Lo que no hay que hacer es usar la tarjeta de crédito como disposición de efectivo o retiro en cajeros, eso genera un costo extremadamente alto", precisa Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la Universidad ESAN.

Uno de los errores más comunes de los usuarios es no identificar la fecha de facturación y la fecha de pago. La primera es el día que se emite el estado de cuenta considerando las compras de los últimos 30 días, mientras que la fecha de pago es el día límite para cancelar la deuda.

El especialista en finanzas, Dennis Cavero, comentó a RPP qué otras acciones comunes resultan incorrectas al momento de usar una tarjeta de crédito.

"Es incorrecto recurrir a pagar la deuda de una tarjeta con otra tarjeta, es peligrosisimo por darse el caso en algún momento de no poder pagar alguna; usarlo para gastos de consumos de alimentos mensuales, esto no se puede llevar a varias cuotas; y lo otro es no saber planificar", sostuvo.

Pero no todo son riesgos, los especialistas recuerdan que una tarjeta de crédito también tiene beneficios pues con esta puedes formar un historial crediticio y te permite acceder a descuentos o ganar puntos que luego puedes canjear.

Además, la mayoría de bancos permite exonerarse del pago de membresía de la tarjeta de crédito realizando un consumo mínimo al mes.