Para el presidente del BCR, Julio Velarde, el aumento de los contratos temporales es consecuencia de la rigidez del mercado laboral. | Fuente: ANDINA

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se sumó al debate sobre hacia donde debería apuntar una reforma del mercado laboral y consideró que los derechos laborales como la gratificación, la CTS o las vacaciones no representan un costo laboral.

Reforma laboral

“Eso no afecta nada, eso yo no lo veo como costo, o sea, realmente si yo digo que su sueldo se pague en 24 partes o 28 o 15 en el año da lo mismo que se pague en 12, eso no afecta el costo, explicó el presidente del ente emisor.



Velarde sostiene que se tiene que flexibilizar la posibilidad de contratar y despedir trabajadores con una compensación que sea adecuada para evitar despidos frívolos.

“La rigidez es la imposibilidad de despedir por eso han crecido contratos temporales. Contratos temporales es un mal equilibrio, hace que el trabajador se sienta preocupado de que el puesto no pueda mantenerlo siendo incluso bueno, hace que la empresa no quiera invertir en capacidad del trabajador porque es un trabajador temporal como su nombre lo dice”, señaló.



Velarde indicó que este es un tema que se tiene que hacerse cuidadosamente y buscar un consenso.



Flexibilización laboral

El ministro de Economía, Carlos Oliva, descartó la semana pasada que el Gobierno busque eliminar o reducir derechos laborales como parte de una eventual reforma laboral y la propuesta del Ejecutivo, justamente, gira entorno a la doble indemnización en que se recae por los despidos.

Según el presidente del BCR Perú tiene uno de los mercados laborales con la mayor rigidez en el mundo en un entorno en que la tecnología hace que los trabajos y los mercados cambien con más frecuencia.

“Hay que estudiarlo bien, hay que explicarlo bien y es una cosa que se tiene que hacer con aceptación social obviamente. No sé cuál es el camino, pero lo cierto es que una rigidez muy grande significa un costo para la generación de empleo y para sueldos más altos en el futuro”, agregó Velarde.