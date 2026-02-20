Trump anuncia arancel global del 10 % tras fallo del Tribunal Supremo que invalidó sus medidas previas

El mandatario calificó la decisión judicial como "profundamente decepcionante" y aseguró que utilizará autoridades legales alternativas para mantener su estrategia comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de una orden para imponer un arancel global del 10 %, apenas horas después de que el Tribunal Supremo de la nación invalidara sus políticas arancelarias previas.

En respuesta inmediata a la sentencia, el mandatario anunció la firma de una nueva orden ejecutiva para implementar un arancel general del 10 %, basándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con el objetivo de proteger la economía nacional y aumentar los ingresos federales.

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales ya cobrados. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, afirmó el presidente, precisando que los aranceles de seguridad nacional previos se mantendrán vigentes.

Donald Trump no escatimó en críticas hacia los magistrados que votaron en su contra, calificándolos de "antipatrióticos" y alegando que la resolución del Tribunal Supremo como una medida que favorece a naciones extranjeras por encima de los intereses locales y arremetió contra la integridad de los magistrados que votaron en contra de sus políticas.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte, absolutamente avergonzado por no tener el valor de hacer lo correcto para nuestro país. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa.

El máximo tribunal estadounidense determinó que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles representaba una delegación excesiva del poder tributario, ya que constitucionalmente estos son considerados impuestos cuya regulación corresponde al Congreso.

Ante esto, Trump cuestionó la lógica jurídica que le permite aplicar sanciones extremas, pero le impide recaudar tasas.

“Se me permite destruir el comercio, puedo destruir el país. Incluso se me permite imponer un embargo que destruya a un país extranjero... pero no puedo cobrar un dólar porque eso no es lo que dices y ni siquiera se lee así. Se me permite destruir el país, pero no puedo cobrarles una pequeña tarifa”, cuestionó Trump.

A pesar del revés judicial, el presidente aseguró que el fallo no limita su autoridad real, sino que ha servido para validar otros estatutos legales que, según afirma, le otorgan facultades aún más amplias para intervenir en el mercado internacional.

“Hay métodos, prácticas, estatutos y autoridades disponibles para mí como presidente de los Estados Unidos que son incluso más fuertes que los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La decisión podría no restringir sustancialmente la capacidad de un presidente para ordenar aranceles en el futuro”, señaló apoyándose en la opinión disidente del juez Brett Kavanaugh.

Finalmente, Trump sostuvo que esta nueva dirección legal será más efectiva a largo plazo, sugiriendo que la resolución judicial, aunque adversa en la forma, ha terminado por clarificar el poder ejecutivo en materia comercial.

“La decisión de la Corte Suprema hoy hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles sea más poderosa y más clara en lugar de menos. Los ingresos que entran y la protección de nuestras empresas y del país, de hecho, aumentarán debido a esta decisión”, concluyó.