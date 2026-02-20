Embajador de EE.UU. en Perú tras reunión con Balcázar en Palacio de Gobierno: "Les ofrecemos nuestra mano franca"

El presidente interino de la república, José María Balcázar, se reunió en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien asistió con un cuadro diplomático.

"Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región", informó Presidencia.

Poco después, el embajador Navarro publicó en 'X' una fotografía con Balcázar con el siguiente mensaje: "Les ofrecemos nuestra mano franca".

Como se recuerda, la Embajada de Estados Unidos en el Perú compartió el mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. (Bureau of Western Hemisphere Affairs) en el que aseguraron que "seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano", tras la elección de José María Balcázar como presidente interino.

Agregó que EE. UU. seguirá colaborando con "la estabilidad y seguridad" del Perú a puertas de las elecciones generales de 2026.

"Les ofrecemos nuestra mano franca": Balcázar se reunió con embajador de EE.UU. en Palacio de Gobierno | Fuente: RPP

Les ofrecemos nuestra mano franca. / We extend a sincere hand. pic.twitter.com/4tKritLR98 — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 20, 2026

Bernie Navarro y Jerí

Cabe recordar que el embajador Bernie Navarro se reunió hace unas semanas con el expresidente José Jerí, ya censurado por el Congreso.

El hecho se conoció tras una imagen difundida por el propio embajador en donde se les captó junto a una hamburguesa.

Es importante recordar que la Cancillería había comunicado la semana anterior que José Jerí había sido invitado por Donald Trump para participar de la cumbre regional con líderes latinoamericanos, fijado para el próximo 7 de marzo.

El día anterior a la censura a José Jerí, el embajador Bernie Navarro había señalado en una entrevista a Gestión que "cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU. sino del mundo, no es normal", y recalcó que para traer inversión de su país "la estabilidad es muy importante".

"Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU. sino del mundo, no es normal", sostuvo.

Tras su censura, Jerí escribió este 20 de febrero en su cuenta de 'X' -ahora como parlamentario- en donde señaló que el gobierno de Balcázar debe "seguir fortaleciendo" las relaciones internacionales, en donde "EEUU es nuestro principal socio estratégico".

El presidente José María Balcázar Zelada sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.



Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para… pic.twitter.com/ibuy7Uh53o — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026