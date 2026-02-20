No tiene sentido que haya candidatos que representen a los peruanos en el extranjero cuando no conocen la realidad en el exterior, dice peruana que reside en Noruega

María Teresa González Otoya advirtió que las problemáticas de los peruanos en el exterior varían según cada nación e incluyen desde temas migratorios hasta de doble nacionalidad.

María Teresa González Otoya, miembro del colectivo Nacionalidad Peruana. | Fuente: RPP

María Teresa González Otoya, miembro del colectivo Nacionalidad Peruana, señaló en La Rotativa del Aire que no tiene sentido que haya candidatos que representen a los peruanos en el exterior, cuando no conocen la realidad de cada uno de ellos.

“Esta situación ha generado una serie de discusiones siempre porque si bien es cierto, está legalmente permitido, es completamente un sinsentido de que se presenten personas que no conocen la realidad en el exterior. Si bien es cierto, es muy difícil determinar una sola realidad […] porque los compatriotas que viven en Estados Unidos tienen una realidad, los compatriotas que viven en Argentina tienen otra”, indicó.

Las declaraciones de González Otoya, peruana que reside en Noruega, se dieron luego que un informe de El Poder en tus Manos reveló que, de los 163 postulantes por el distrito electoral de peruanos en el extranjero, 71 de ellos, es decir, el 42 %, declaró que vivía en el Perú y, en algunos casos -incluso- ni siquiera registran viajes fuera del territorio nacional.

Asimismo, González Otoya manifestó que las realidades de los compatriotas varían según el país en el que residen, por lo que enfatizó que las problemáticas que enfrentan los peruanos que viven en EE.UU. no son las mismas que en Argentina.

“Hay diferente problemática en el exterior. Nosotros, por ejemplo, en el colectivo vemos el tema, de nacionalidad peruana, la recuperación, evitar el tema de las renuncias. Porque hay ciertos compatriotas que residen, por ejemplo, en países donde aún no acepta la doble nacionalidad. A veces, inclusive, en las legislaciones de esos países se condiciona a obtener la nacionalidad del país donde reside siempre y cuando renuncie a su nacionalidad de origen. En Estados Unidos, de repente, el asunto es migratorio, de trámites consulares. Yo he hablado con algunos, por ejemplo, candidatos que, en Argentina, la necesidad es otra, en relación a las necesidades que tienen los compradores ahora mismo”, sostuvo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuánto demora un peruano que reside en el exterior en obtener su DNI?

González Otoya señaló que muchos peruanos que residen en el exterior se quedan sin votar debido a problemas para obtener su DNI.

“Tengo entendido que entre cuatro a seis meses más o menos dura llegarlo [a obtener el DNI]. Por lo tanto, muchos peruanos se quedan sin votar precisamente por eso. Algunos no han podido cambiar su domicilio. A veces esperan el último minuto [para sacar el DNI], también hay responsabilidad del ciudadano por ello”, sostuvo.