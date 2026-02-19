Donald Trump ordenó identificar y divulgar archivos gubernamentales sobre vida extraterrestre y ovnis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ordenará al Secretario de Guerra y a diversas agencias gubernamentales iniciar la recopilación y apertura de expedientes vinculados a la vida en otros planetas y objetos voladores no identificados.

"En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!", indicó Trump en su cuenta de Truth Social.

El anuncio de Trump se da el mismo día en que cuestionó recientes declaraciones de Barack Obama sobre los extraterrestres. "Son reales", dijo el exmandatario en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Más temprano, Trump había acusado al exmandatario de comprometer la seguridad nacional al referirse a la existencia de vida extraterrestre.

A bordo del Air Force One, Trump calificó como un error grave el hecho de que se ventilaran detalles que, a su juicio, deberían permanecer bajo reserva estatal. "Dio información clasificada; se supone que él no debería hacer eso", declaró el mandatario.

'Área 51'

En el pódcast de Brian Tyler Cohen, en una conversación que mezcló seriedad y humor, Obama había afirmado que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto.

El expresidente también intentó desmitificar las teorías conspirativas que rodean a la base militar Área 51, en Nevada, asegurando que no existen instalaciones subterráneas ocultas para albergar tecnología alienígena fuera del conocimiento del comandante en jefe.

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.", dijo el exmandatario.

La historia de la desclasificación en este ámbito tiene hitos relevantes que sirven de contexto a la orden de Trump. En 2013, la CIA ya había liberado documentos que confirmaban que el Área 51 fue un centro de pruebas para aviones espía U-2 durante la Guerra Fría, bajo la gestión de Dwight Eisenhower.

Ahora, la nueva directiva presidencial busca ampliar ese espectro de información hacia fenómenos que han generado especulación durante décadas, abarcando no solo datos técnicos del Departamento de Guerra, sino cualquier registro que arroje luz sobre la complejidad de estos asuntos de interés global.