Esposa de Eric Dane dio marcha atrás a su divorcio tras enterarse de la enfermedad del actor de Grey's Anatomy

Pocos meses antes de su muerte, Eric Dane contó con el apoyo incondicional de su exesposa, Rebecca Gayheart. Aunque ya estaban separados, la actriz desistió de la demanda de divorcio cuando se enteró que el actor había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero lejos de apartarse en ese difícil momento, decidió acompañarlo y cuidarlo.

En un ensayo publicado el 29 de diciembre en el portal The Cut, titulado En la salud y en la enfermedad, Gayheart, de 54 años, reveló que ambos terminaron llorando cuando él la llamó desde el consultorio para contarle por primera vez que padecía ELA.

La estrella de Grey's Anatomy hizo público su diagnóstico en abril de 2025.

"No parecía real porque él todavía estaba bien. Yo estaba aquí en casa con mi hija menor —mi casa, que comparto solo con las niñas, desde que Eric y yo nos separamos en septiembre de 2017— y me había metido al clóset para atender la llamada, tratando de tener privacidad", escribió.

Sin embargo, Rebecca dijo que su hija notó rápidamente que algo no andaba bien.

"Ella decía: 'Mami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?'. Intenté decirle: 'Cariño, nada. Todo está bien', porque no podía procesarlo. No sabía todos los detalles como ahora, pero sabía lo suficiente sobre la ELA como para saber que no había cura", recordó.

También contó que los síntomas de Dane habían "empezado quizá un año antes".

"Cuando comíamos con los niños, él decía cosas como: 'Algo está mal con mi mano'. Le costaba usar los palillos, se le caía la comida. Fue entonces cuando empezó a ver médicos. Al principio le diagnosticaron algunas otras cosas, pero él tenía esa sensación de que era algo más serio", narró.

Amor familiar, no romántico

Eric Dane conoció a Rebecca Gayheart en 2003 y la pareja se casó menos de un año después en Las Vegas. Tuvieron a su primera hija, Billie, en 2010, y a su segunda hija, Georgia, en 2011. Sin embargo, la actriz solicitó el divorcio en febrero de 2018, aunque en marzo de 2025 pidió desestimar la petición, cuando ya estaba al tanto del diagnóstico del actor.

Ambos salieron con otras personas tras la separación; sin embargo, ella explicó que mantuvieron una relación cordial, compartían "muchas comidas juntos" y había "muchas visitas espontáneas" con sus hijos, ya que también vivían a solo 12 minutos de distancia.

"Él dejó muy claro que quiere pasar tiempo con su familia tanto como sea posible, y yo estoy comprometida a facilitarlo. Es una relación muy complicada, una que resulta confusa para la gente. Nuestro amor puede no ser romántico, pero es un amor familiar", escribió en dicho artículo.

Cuando Dane hizo público su diagnóstico, dijo que estaba agradecido de contar con una familia amorosa a su lado. Su deceso se confirmó el jueves, 19 de feberero, a través de un comunicado en el que indica que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

