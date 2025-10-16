Luis y Manuel Quiroga reciben el alta médica tras ataque armado durante concierto de Agua Marina en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, integrantes y fundadores del grupo Agua Marina, fueron dados de alta luego de resultar heridos de bala en el ataque que sufrieron la noche del 8 de octubre, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Después de permanecer una semana internados en una clínica del mismo distrito limeño, ambos músicos reaparecieron en un video difundido por la cuenta oficial del centro médico donde se les observa recuperados brindando su testimonio sobre lo ocurrido.

Ataque a Agua Marina: los momentos de tensión tras resultar heridos

En el video, Luis Quiroga, baterista de la orquesta, expresó su agradecimiento a todo el personal médico de la clínica Maison de Santé que los atendió y contribuyó a su recuperación.

"Desde el primer momento en que llegamos, cuando entramos por emergencia, hemos recibido todo el apoyo del personal médico, hemos tenido la disponibilidad de todos ellos", señaló.

Por su parte, Manuel Quiroga, guitarrista y también fundador de Agua Marina, relató los momentos de tensión que vivió tras resultar herido durante el ataque.

Recordó que, en el trayecto al centro médico, le pidió al chofer que hiciera todo lo posible por llegar lo más rápido.

"Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamine y encontrar el lugar preciso para que atiendan, sobre todo, a mi hermano (Luis), que no estaba en buenas condiciones, igualmente yo", señaló.

Los hermanos Quiroga permanecieron bajo resguardo policial durante su recuperación



Al final de su testimonio, Manuel Quiroga también habló de su fe y el apoyo de su familia, señalando fueron fundamental para superar la experiencia que vivieron.

"Nos sentimos afortunados. Siempre hemos estado del lado de Dios y de la familia que tenemos, que es una familia católica. Respetamos todas las creencias y tenemos grandes amigos de diversas religiones. Creo que toda esa fe se plasma en los momentos en que uno más necesita ese apoyo divino y moral", expresó.

Durante su recuperación, los hermanos Quiroga permanecieron bajo resguardo policial, debido a las amenazas de extorsión que han venido denunciando desde hace varios meses.