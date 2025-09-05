‘Majo con Sabor’ asegura que no volverá con Gino Assereto: “Lo quiero, pero no para una relación”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María José Vigil, más conocida como ‘Majo con Sabor’, se refirió nuevamente a su expareja Gino Assereto y dejó en claro que la relación entre ambos quedó en el pasado. La influencer de gastronomía expresó que le desea lo mejor al ex chico reality, pero descartó cualquier posibilidad de reconciliación.

“Le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. Es un tema cerrado y zanjado. Si lo veo, lo voy a saludar. Es una persona a quien quiero un montón y lo sigo queriendo, pero no para una relación”, declaró en entrevista con Amor y Fuego.

‘Majo con Sabor’ negó estar deprimida por su separación

Asimismo, negó que actualmente esté deprimida por la separación, aunque reconoció que en su momento sí le afectó: “Sí me deprimió en el momento, pero cada quién debe deprimirse en el momento adecuado y, luego, seguir con su vida, porque no te puedes morir de amor”.

La creadora de contenido también aclaró que, aunque siente respeto y aprecio por Gino Assereto, no comparte su estilo de vida: “No lo voy a odiar ni a tener rencor. Lo acepto como es, pero no comparto su forma de vivir en muchos aspectos”.

Finalmente, Majo enfatizó que no mantiene contacto con el cantante y que lo considera lo mejor para ambos. “Creo que es mejor el contacto cero, si se acaba algo ya no se abre la puerta. Lo admiro y siempre le voy a desear el bien, pero no tenemos ningún acercamiento”, concluyó.

La chef e influencer dijo que en el futuro sabrá por qué el exchico reality decidió poner fin a su romance y cortar toda comunicación.Fuente: Instagram: @majoconsabor

¿Qué dijo Gino Assereto?

Gino Assereto volvió a referirse al tema del amor, en medio de las especulaciones por su reciente ruptura con la influencer 'Majo con Sabor'. Durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP, el ex chico reality se puso serio para dar su verdadera respuesta.

“El amor… yo, la verdad, estoy bien enfocado en mí, es lo más importante. Estoy soltero”, aseguró. Assereto explicó que, para él, la sociedad suele reducir el amor a los sentimientos hacia una pareja, pero considera que el verdadero significado es otro:

“La sociedad tiene un concepto de que es el amor que se ha generado de ‘Siento amor por mi pareja, siento cosquillas y hago todo por mi pareja’, pero lo más importante es el amor en uno mismo, ese es el verdadero significado del amor. Todo llega en el momento indicado”.

¿Cómo inició el romance de Gino Assereto y ‘Majo con Sabor’?

Durante la conversación con Edson Dávila en su pódcast Edson Pa que Más, la influencer recordó cómo inició su romance públicamente en enero de 2025, luego de un intercambio de mensajes por Instagram y un encuentro en un concierto.

En ese momento, destacó la confianza mutua y la ausencia de celos en la relación:

“Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a alguien así… estar con él es tranquilidad”. También elogió la sabiduría de Assereto, a quien describió como “más que mi pareja, él es una persona en la que confío como un mejor amigo, que también puedo contarle todo”.

