“Pasándola bien con mi hijo”: Guillermo Dávila y Vasco Madueño comparten fotos juntos en redes sociales

El cantante peruano Vasco Madueño sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una serie de fotografías junto a Guillermo Dávila, a quien llamó con cariño “Mi viejo”.

La publicación generó gran repercusión, ya que la relación entre ambos ha sido motivo de atención mediática durante los últimos años. En las imágenes se les ve compartiendo un momento juntos y distendido, lo que fue celebrado por los seguidores de ambos artistas.

Por su parte, el cantante venezolano respondió al post de su hijo con un mensaje que reafirma la cercanía entre ellos: “Compartiendo y pasándola bien con mi hijo”, escribió en los comentarios.

Los seguidores de Dávila se mostraron felices por el reencuentro con Vasco. “Dios los bendiga”, “Es el clon de nuestro ídolo”, “Además del físico, heredaste el talento del padre”, “Su unión nos da paz a todos”, “Son igualitos”, “Siempre deben estar juntos para apoyarse”, fueron algunos de los comentarios.

Vasco Madueño no descarta llevar el apellido de Guillermo Dávila

Vasco Madueño no descarta la posibilidad de llevar el apellido de su padre en el futuro, aunque sostiene que por ahora está enfocado en la actividad para ayudar a su madre. “Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí, ya se verá cuando pase la presentación”, sostuvo.

Más allá del turbio episodio que atravesaron, el joven artista expresó su deseo de llevar la fiesta en paz: “Mi gran meta ya no es ser un artista famoso o una estrella, sino más bien, es estar en paz. Seguiré con la música, es mi herramienta para lograr la paz. Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la calma. Yo estoy en esa etapa”, dijo a Infobae.