Xiomy Kanashiro rompe el silencio sobre su relación con Doña Charo: ¿cómo se lleva con la mamá de Farfán?

Xiomy Kanashiro volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que un mensaje en TikTok sugiriera que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, no aprobaría su relación con el exfutbolista. La especulación surgió a raíz de un video reciente de la bailarina, donde una usuaria insinuó un presunto distanciamiento familiar.

En el clip, musicalizado con un tema de Karol G, Xiomy escribió la frase: “Siempre seré Carolina en tu vida”, lo que abrió paso a múltiples interpretaciones entre los seguidores. Entre los comentarios, una usuaria le advirtió: “China, bien dicen que cuando el hijo te quiere, la mamá no… tú sé feliz, disfruta tu momento”.

La respuesta de Xiomy Kanashiro fue contundente. “Mi suegra y yo nos adoramos, nos reímos juntas de todo lo que dicen”, aseguró, descartando cualquier tipo de conflicto con la madre de Farfán y dejando clara su versión de los hechos.

El intercambio reactivó las especulaciones sobre un supuesto rechazo familiar, tema que ya había sido comentado en programas de espectáculo durante semanas.

Xiomy Kanashiro responde a sus detractores sobre su relación con la mamá de Jefferson Farfán.Fuente: TikTok: Xiomykanashiro

¿Xiomy Kanashiro se casará con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro se sinceró sobre los rumores de una posible boda con su actual pareja Jefferson Farfán. Luego de ocho meses de relación, la modelo y bailarina comentó que le gustaría casarse con el futbolista, aunque remarcó que, por el momento, ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

“Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías. Me van a seguir viendo trabajar. La relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar”, comenzó diciendo la también presentadora de televisión.

En ese sentido, Kanashiro remarcó la importancia que tiene Farfán en su vida. “Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, dijo mencionando que no le importa los comentarios propalados en redes sociales. “la pareja es de dos y no nos importa nada más”, agregó.