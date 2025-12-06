Anuel AA llega tarde a su concierto en Lima y desata la molestia de sus fans en el Arena Monumental

El cantante puertorriqueño Anuel AA llegó a Lima para presentarse el 5 de diciembre en el Arena Monumental de Ate, como parte de su gira Real Hasta La Muerte 2, título que da nombre a su quinto álbum de estudio.

Según Iguana Producciones Perú, organizadora del evento, las puertas del recinto se abrieron a las 5:00 p.m., y el DJ Fabián Medina fue el encargado de iniciar la jornada musical a las 6:00 p.m. El show principal de Anuel AA estaba programado para comenzar a las 10:30 p.m.

Sin embargo, asistentes y usuarios en redes sociales manifestaron su molestia al señalar que, incluso pasada las 2:00 a.m., el artista aún no aparecía en el escenario. La productora había advertido previamente en sus comunicaciones que los horarios podían estar sujetos a cambios.

Anuncio del horario para el concierto de Anuel AA en Lima.Fuente: Iguana Producciones Perú

¿Por qué Anuel AA llegó tarde a su concierto en Lima?

Ante la gran cantidad de reclamos en redes sociales, Iguana Producciones Perú publicó un comunicado a las 10:45 p.m. del mismo día para explicar la ausencia del cantante.

"Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, indicaron. También añadieron: "Queremos asegurarles que todo sigue en marcha y el evento se realizará con normalidad. Agradecemos su comprensión y paciencia".

De acuerdo con diversos usuarios, Anuel AA finalmente apareció en el escenario alrededor de las 3:00 a.m., lo que avivó las críticas en redes sociales por la extensa espera.

Comunicado sobre el retraso del concierto de Anuel AA en Lima.Fuente: Iguana Producciones Perú

Más retrasos en la gira de Anuel AA

El incidente se suma a otros problemas recientes durante la gira del artista. El 23 de noviembre, Anuel AA ya había recibido críticas tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid.

Aunque debía iniciar a las 9:00 p.m., sus seguidores fueron informados mediante un mensaje en redes sociales y en las pantallas del recinto de que "el concierto no iba a empezar a la hora anunciada" debido a otro retraso del cantante.

Según reportó Antena 3, la gira del artista por España se convirtió en una odisea para sus fans debido a retrasos, cancelaciones y presentaciones de corta duración.