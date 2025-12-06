Últimas Noticias
Anuel AA llega tarde a su concierto en Lima y desata la molestia de sus fans en el Arena Monumental

Emmanuel Gazmey Santiago o simplemente Anuel AA, es un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino.
Emmanuel Gazmey Santiago o simplemente Anuel AA, es un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino. | Fuente: Instagram: Anuel AA
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

De acuerdo con la productora, Anuel AA debía iniciar su espectáculo a las 10:30 p.m., pero fans indicaron que subió al escenario alrededor de las 3:00 a.m.

El cantante puertorriqueño Anuel AA llegó a Lima para presentarse el 5 de diciembre en el Arena Monumental de Ate, como parte de su gira Real Hasta La Muerte 2, título que da nombre a su quinto álbum de estudio.

Según Iguana Producciones Perú, organizadora del evento, las puertas del recinto se abrieron a las 5:00 p.m., y el DJ Fabián Medina fue el encargado de iniciar la jornada musical a las 6:00 p.m. El show principal de Anuel AA estaba programado para comenzar a las 10:30 p.m.

Sin embargo, asistentes y usuarios en redes sociales manifestaron su molestia al señalar que, incluso pasada las 2:00 a.m., el artista aún no aparecía en el escenario. La productora había advertido previamente en sus comunicaciones que los horarios podían estar sujetos a cambios.

Anuncio del horario para el concierto de Anuel AA en Lima.

Anuncio del horario para el concierto de Anuel AA en Lima.Fuente: Iguana Producciones Perú

¿Por qué Anuel AA llegó tarde a su concierto en Lima?

Ante la gran cantidad de reclamos en redes sociales, Iguana Producciones Perú publicó un comunicado a las 10:45 p.m. del mismo día para explicar la ausencia del cantante.

"Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, indicaron. También añadieron: "Queremos asegurarles que todo sigue en marcha y el evento se realizará con normalidad. Agradecemos su comprensión y paciencia".

De acuerdo con diversos usuarios, Anuel AA finalmente apareció en el escenario alrededor de las 3:00 a.m., lo que avivó las críticas en redes sociales por la extensa espera.

Comunicado sobre el retraso del concierto de Anuel AA en Lima.

Comunicado sobre el retraso del concierto de Anuel AA en Lima.Fuente: Iguana Producciones Perú

Más retrasos en la gira de Anuel AA

El incidente se suma a otros problemas recientes durante la gira del artista. El 23 de noviembre, Anuel AA ya había recibido críticas tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid.

Aunque debía iniciar a las 9:00 p.m., sus seguidores fueron informados mediante un mensaje en redes sociales y en las pantallas del recinto de que "el concierto no iba a empezar a la hora anunciada" debido a otro retraso del cantante.

Según reportó Antena 3, la gira del artista por España se convirtió en una odisea para sus fans debido a retrasos, cancelaciones y presentaciones de corta duración.

