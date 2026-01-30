Ariana Grande rompe el silencio tras error en sus fotos de Vogue: su mano izquierda tiene seis dedos

Ariana Grande volvió a acaparar titulares tras convertirse en la estrella de portada de Vogue Japón, aunque esta vez no solo por su look o su carrera artística, sino por un curioso detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores: en una de las imágenes para la revista, su mano izquierda tiene seis dedos.

La situación fue comentada inicialmente por la cuenta de fans @ourpinkwitchh, que compartió fotografías de la sesión en la que la protagonista de Wicked luce una minifalda y un top floral color crema de Dior. En el primer plano, Grande, con su mano izquierda levantada y cubierta con un guante blanco, se aprecia un dedo adicional.

El detalle generó una ola de comentarios en redes sociales, incluso cuestionando quién fue el responsable de la edición. Ante ello, la propia Ariana respondió con humor en los comentarios: “Santo cielo”, escribió inicialmente, para luego añadir con ironía: “Oh, Dios mío, ¡qué emocionante! ¡Solo digo que necesito algunos extras adicionales para comenzar el álbum! Gracias por esto”.

Los fans no tardaron en sumarse a la broma. Algunos comentaron: “Sabía que estabas ocultando algo”, “Ariana AI Grande”, entre otros.

Hasta el momento, Vogue Japón no ha emitido un comunicado oficial sobre el aparente error de edición. Sin embargo, un dato que llamó la atención es que, en la versión publicada por Vogue Latinoamérica, la misma imagen muestra claramente cinco dedos, lo que refuerza la teoría de un fallo puntual en la edición de la revista en japonés.

Ariana Grande estará en la temporada 13 de American Horror Story

El universo de American Horror Story volverá a contar con una de sus figuras más icónicas.

El anuncio fue acompañado de una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó. El mensaje, con la frase “Surprise, b. I bet you thought you’d seen the last of me”* (“Sorpresa, p****. Apuesto a que pensaste que habías visto lo último de mí”), evocó a Constance Langdon, el recordado personaje interpretado por Lange en la primera temporada, despertando la nostalgia de los seguidores.

Entre los actores que regresan a AHS están:

Sarah Pulson

Evan Peters

Angela Basset

Kathy Bates

Ariana Grande

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

Jessica Lange