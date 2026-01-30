Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ariana Grande rompe el silencio tras error en sus fotos de Vogue: su mano izquierda tiene seis dedos

Vogue Japón genera polémica tras publicar imagen de Ariana Grande con error de edición.
Vogue Japón genera polémica tras publicar imagen de Ariana Grande con error de edición. | Fuente: FB: Ariana Grande
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Un detalle en las imágenes de la revista en su versión japonesa generó confusión entre los fans, quienes no tardaron en notar un error de edición. La cantante respondió con ironía y desató risas en redes sociales.

Ariana Grande volvió a acaparar titulares tras convertirse en la estrella de portada de Vogue Japón, aunque esta vez no solo por su look o su carrera artística, sino por un curioso detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores: en una de las imágenes para la revista, su mano izquierda tiene seis dedos

La situación fue comentada inicialmente por la cuenta de fans @ourpinkwitchh, que compartió fotografías de la sesión en la que la protagonista de Wicked luce una minifalda y un top floral color crema de Dior. En el primer plano, Grande, con su mano izquierda levantada y cubierta con un guante blanco, se aprecia un dedo adicional. 

El detalle generó una ola de comentarios en redes sociales, incluso cuestionando quién fue el responsable de la edición. Ante ello, la propia Ariana respondió con humor en los comentarios: “Santo cielo”, escribió inicialmente, para luego añadir con ironía: “Oh, Dios mío, ¡qué emocionante! ¡Solo digo que necesito algunos extras adicionales para comenzar el álbum! Gracias por esto”. 

Los fans no tardaron en sumarse a la broma. Algunos comentaron: “Sabía que estabas ocultando algo”, “Ariana AI Grande”, entre otros.

Hasta el momento, Vogue Japón no ha emitido un comunicado oficial sobre el aparente error de edición. Sin embargo, un dato que llamó la atención es que, en la versión publicada por Vogue Latinoamérica, la misma imagen muestra claramente cinco dedos, lo que refuerza la teoría de un fallo puntual en la edición de la revista en japonés.

Ariana Grande estará en la temporada 13 de American Horror Story

El universo de American Horror Story volverá a contar con una de sus figuras más icónicas.  

El anuncio fue acompañado de una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó. El mensaje, con la frase “Surprise, b. I bet you thought you’d seen the last of me”* (“Sorpresa, p****. Apuesto a que pensaste que habías visto lo último de mí”), evocó a Constance Langdon, el recordado personaje interpretado por Lange en la primera temporada, despertando la nostalgia de los seguidores. 

Entre los actores que regresan a AHS están:

  • Sarah Pulson
  • Evan Peters
  • Angela Basset
  • Kathy Bates
  • Ariana Grande
  • Emma Roberts
  • Billie Lourd
  • Gabourey Sidibe
  • Leslie Grossman
  • Jessica Lange
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Ariana Grande Vogue

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA