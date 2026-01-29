Santos Bravos lanzará su nueva canción 'Kawasaki': fecha de estreno y cómo hacer pre-save

La boyband Santos Bravos, integrada por el peruano Alejandro Aramburu, anunció el lanzamiento oficial de su nuevo tema titulado Kawasaki, una canción que marca una nueva etapa musical para la agrupación y que ha generado expectativa entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la banda confirmó que el estreno se realizará próximamente, despertando entusiasmo entre sus fans, quienes han seguido de cerca el crecimiento del grupo desde su primer hit 0%. El anuncio estuvo acompañado de adelantos visuales y mensajes que dejan entrever una propuesta más fresca, dinámica y alineada con el sonido urbano-pop que caracteriza al proyecto.

El lanzamiento oficial del tema marcará un nuevo paso en la carrera de la boyband, que continúa ganando seguidores y posicionándose como una de las propuestas emergentes más comentadas del momento.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de “Kawasaki” de Santos Bravos?

La nueva canción de Santos Bravos se lanzará este viernes 30 de enero de 2026.

¿Cómo hacer pre-save de “Kawasaki” de Santos Bravos?

Sigue estos pasos para guardar la canción de SB, que será su segundo tema desde su debut:

Da clic en este enlace Ubica la plataforma que utilizas para escuchar música Selecciona e ingresa a tu sesión ¡Y listo! Ya tendrás “Kawasaki” guardada para escucharla este 30 de enero

¿A qué hora y dónde ver el lanzamiento oficial de “Kawasaki” de Santos Bravos?

El lanzamiento oficial será a través de YouTube y las plataformas digitales de música de Santos Bravos como Apple Music.

¿Cuándo presentarán “Kawasaki” de Santos Bravos en público?

Santos Bravos se está consolidando rápidamente en el mercado musical global. Han sido nominados a la categoría de Nuevo Artista Masculino del Año en los Premios Lo Nuestro 2026, una importante ceremonia de premios de la música latina, que se celebrará en Miami, EE. UU., el jueves 19 de febrero. Este es un logro notable tan solo tres meses después de su debut.

Un peruano en el auge del pop coreano

Santos Bravos es la nueva apuesta en Latinoamérica de HYBE, la productora líder del K-pop, género cuyas ventas crecieron más de 1 000 % en la última década y que llevó a 1 200 millones de dólares el valor de las exportaciones musicales de Corea del Sur en 2023, según la consultora Statista.

La metodología del K-pop implicó que estos chicos tuviesen que “dedicar cada día de sus vidas por seis meses” a la “consistencia, el trabajo duro y la disciplina”, aunque también pasar los domingos “descansando, rejuveneciendo la mente y rejuveneciendo el cuerpo”, indicó Drew, de 25 años, el más veterano del grupo.

“Yo siento que el ser parte de este proyecto y tener el 'K-pop methodology', para mí, nos hizo mejorar mucho como artistas y nos hizo disciplinarnos más y, sin duda no seríamos los artistas que somos ahora, si no fuese por esa metodología”, agregó Gabi, de 20 años.

Alejandro Aramburú, el peruano de 21 años, afirmó que es “muy refrescante estar y tener un grupo que represente a la comunidad latina de diferentes maneras y diferentes países”. “Tenemos culturas diferentes y aprendemos mucho todos los días de una cultura y la otra”, señaló.