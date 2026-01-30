'El Chavo del 8': hallan segmento perdido de 'La Fiesta de la Buena Vecindad' grabado en 1976 [VIDEO]

Continúa apareciendo material inédito relacionado con El Chavo del 8 que durante años era considerado perdido. En esta ocasión, se halló una copia en español de la segunda parte del episodio La Fiesta de la Buena Vecindad, grabado en 1976.

Este segmento corresponde a la pieza que faltaba, ya que la versión original de este episodio se emite de forma incompleta, a diferencia de la versión en portugués, que es transmitida completa a través de la cadena brasileña SBT.

En este capítulo participan Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, Édgar Vivar, Florinda Meza y Angelines Fernández, elenco habitual del programa durante su etapa clásica.

Actualmente, esta versión de La Fiesta de la Buena Vecindad, uno de los episodios más recordados de la serie creada por Chespirito, se distribuye de manera oficial únicamente en sus partes 1, 3 y 4. La segunda parte dejó de emitirse y fue excluida en retransmisiones por motivos que no han sido esclarecidos.

¿Quién encontró el episodio perdido de El Chavo del 8?

El hallazgo de este segmento fue realizado por un coleccionista puertorriqueño conocido como 'Scoobyonda', quien recuperó el material a partir de cintas de video que habían permanecido archivadas y que fueron grabadas en la época en que los episodios se transmitían de manera completa.



La cuenta oficial de Chespirito dio a conocer la noticia a través de Instagram con el siguiente mensaje:

"¡Reaparece un nuevo episodio de 'El Chavo del Ocho! 📺 Se trata del episodio perdido La fiesta de la buena vecindad de 1976. El hallazgo es del coleccionista puertorriqueño 'Scoobyonda'".

Además de este material, el coleccionista también logró recuperar otros episodios que son considerados piezas valiosas por los seguidores del programa, entre ellos Las goteras en la casa de Don Ramón y El Chavo en Cancún.

