Globos de Oro 2026: Ariana Grande vuelve a quedarse sin el premio por 'Wicked: por siempre'

La cantante y actriz era una de las favoritas del público en la categoría de mejor actriz de reparto, pero el Globo de Oro volvió a esquivarla en una noche clave de la temporada de premios.

La magia de Oz no fue suficiente otra vez. Ariana Grande se quedó sin el Globo de Oro 2026 a mejor actriz de reparto, pese a figurar entre las apuestas más comentadas del público por su interpretación de Glinda en el musical Wicked: por siempre.

Este resultado marca un nuevo tropiezo para la cantante y actriz en una temporada de premios que, hasta ahora, no ha terminado de jugar a su favor. Semanas antes, Grande ya había perdido la estatuilla de los Critics Choice Awards, donde el premio fue para Amy Madigan por su papel en La hora de la desaparición (Weapons, en inglés).

¿Quién ganó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto?

Este domingo, durante la gala de los Globos de Oro 2026, Teyana Taylor se impuso en la categoría de mejor actriz de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra. En la terna también figuraban ​Amy Madigan (La hora de la desaparición), Emily Blunt (The Smashing Machine), Elle Fanning (Valor sentimental) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental).

El resultado refuerza la idea de que, por ahora, Ariana Grande no es la favorita de la temporada, pese al impacto cultural y comercial del universo Wicked y a la recepción positiva de su trabajo como actriz.

Con este resultado, Ariana suma su segundo año consecutivo quedándose a un paso del Globo de Oro. En 2025, la artista estadounidense había debutado en la premiación gracias a la primera parte de Wicked, donde dio vida a Glinda, la carismática y popular chica de Oz, mejor amiga de Elphaba, personaje interpretado por Cynthia Erivo.

¿Ariana Grande podría ser nominada al Oscar?

La gran pregunta ahora es si Ariana logrará llegar a los Oscar 2026. El año pasado consiguió su primera nominación a los premios como Mejor Actriz de Reparto por Wicked, aunque el galardón fue para Zoe Saldaña por su actuación en el narcomusical Emilia Pérez.

Habrá que esperar hasta el jueves 22 de enero para conocer si la Academia vuelve a reconocer su trabajo y la incluye en su lista de nominados.

Por lo pronto, Wicked: por siempre sí se perfila como una de las producciones fuertes rumbo al Oscar: aparece en ocho categorías técnicas dentro de la shortlist anunciada en diciembre, entre ellas Mejor Casting, Fotografía, Maquillaje y Peinado, Sonido, Efectos Visuales, Banda Sonora y Canción Original, esta última con dos temas: The Girl in the Bubble y No Place Like Home.

