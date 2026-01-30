"Haría llorar a la gente": Jackie Chan grabó una canción para que se publique después de su muerte

El actor y leyenda del cine de acción Jackie Chan reveló que dejó grabada una canción de despedida que solo será publicada después de su muerte. El anuncio lo hizo durante el estreno de su reciente película, Unexpected Family, y rápidamente su declaración se hizo viral.

Según explicó, la decisión de grabar este tema surgió tras atravesar pérdidas recientes, como la muerte de amigos y colegas de la industria cinematográfica.

¿Qué mensaje contiene la canción que Jackie Chan dejó grabada para después de su muerte?

Jackie Chan dijo que la canción contiene un mensaje dirigido tanto a sus seres queridos como al público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. También precisó que el material permanecerá en privado hasta el momento de su lanzamiento póstumo.

"Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora; todo lo que quiero hacer, debo hacerlo de inmediato", afirmó el actor de 71 años.

Durante el evento, el actor hongkonés se negó a compartir fragmentos o detalles de la letra y explicó que interpretarla "haría llorar a la gente".

¿De qué trata la nueva película Jackie Chan?

En Unexpected Family, Jackie Chan interpreta a un hombre mayor que vive con Alzheimer, un papel que marca gran distancia con la imagen que lo hizo una estrella del cine de acción.

"Por motivos familiares, Zhong Bufan, un joven de una pequeña ciudad, huye de su hogar para intentar llegar a Pekín. En el camino, se cruza con Ren Jiqing (Chan), un anciano enfermo de Alzheimer que lo confunde con su hijo", indica la sinopsis.



En entrevistas recientes, el actor mencionó que ahora está interesado en interpretar personajes más diversos, especialmente aquellos que puedan conectar con sus experiencias personales.

