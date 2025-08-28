Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Pamela Franco luce la camiseta de Emelec y muestra apoyo a Christian Cueva en Ecuador

Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva.
Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La pareja de Christian Cueva compartió su entusiasmo por el club guayaquileño y reafirmó su amor por el futbolista peruano.

Después de viajar a Ecuador para visitar a Christian Cueva, Pamela Franco estuvo en el estadio luciendo la camiseta de Emelec, equipo actual del futbolista peruano. A través de sus redes sociales, la cantante de cumbia se mostró feliz junto a sus amigas.

En la imagen, también se ve a Itamar Menjívar, esposa de Luis Sánchez Aranda, conocido como Lucho 'Mi Barrunto', que es uno de los mejores amigos de Cueva.

Como se recuerda, Pamela Franco mencionó que su viaje a Ecuador serviría para poder revivir juntos su amor de pareja. “Estamos bien. Mejor que nunca, podría ser, si estuviéramos juntos ¿no? Eso es lo ideal para todas las parejas, pero bueno en el caso de nosotros, nuestra vida es así”, explicó ante las cámaras del programa Todo se filtra

Pamela Franco luce camiseta de Emelec en Ecuador.

Pamela Franco luce camiseta de Emelec en Ecuador.

Pamela Franco negó ruptura con Christian Cueva

Tras los rumores de un supuesto distanciamiento con su pareja después de que programas de espectáculos deslizaran que Pamela Franco habría eliminado las fotos con Christian Cueva en sus redes sociales, la propia cumbiambera descartó dicha posibilidad.

“Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, comenzó diciendo la cantante a las cámaras de Amor y fuego.  Respecto a supuestas llamadas de Cueva a la pareja de su aún esposa Pamela López, Franco prefirió no entrar en detalles: “No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas. Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todo”.

Finalmente, reafirmó sus sentimientos: “¿Que si lo amo? Sí, obvio. Está de más. ¿Por qué voy a decir que no?”

Pamela Franco y Christian Cueva celebraron aniversario 

Pamela Franco compartió un romántico video junto a Christian Cueva recordando una fecha especial: el aniversario de su relación.

En el breve video, se puede ver a Cueva en una sala con varios globos en forma de corazón. El deportista peruano prende un encendedor para dejar caer el fuego encima de la hoja de una torta en forma de corazón.

Enseguida, la hoja se quema para dejar ver el siguiente mensaje: "Hasta el fin del mundo". Es así como Pamela Franco y Christian Cueva lucen una sonrisa posando con la torta. "Por más momentos juntos. Te amo", escribió la cantante peruana en el video.

En otro momento, se pudo ver a Cueva sosteniendo los globos rojos con forma de corazón mostrando su felicidad al vivir el momento romántico con su pareja. "Gracias por existir, amor de mi vida. Te amo", expresó el popular 'Aladino' al compartir el mismo video en sus historias en Instagram.

Las cosas como son

El Ministerio de la Mujer y el caso Cueva

El caso de Cueva es uno entre muchísimos que se producen en nuestro país, en el que los maltratadores de mujeres suelen contar con el miedo a denunciar, la complejidad de los procedimientos y el temor de que al final prevalezca la impunidad.
Las cosas como son
Las cosas como son
