Ashton Kutcher y Mila Kunis se disculpan por las cartas en apoyo a Danny Masterson

Ashton Kutcher y Mila Kunis decidieron responder a las críticas de sus seguidores luego de enviar cartas en apoyo al actor Danny Masterson, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por dos cargos de violación.

La pareja, que trabajó con Danny en la serie That '70s Show, hizo llegar las misivas antes de que la jueza a cargo del caso lo sentenciara. Según TMZ, ellos pedían clemencia y abogaban para que su amigo tenga una pena reducida.

A muchas personas no les sentó bien este gesto, y esto motivó las disculpas de Ashton y Mila a través de un video que compartieron en sus redes sociales.

"Somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson", dijo Kutcher. "Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro", añade Kunis.

"Nuestro corazón está con las víctimas de agresión sexual"

Ashton Kutcher aseguró que todo lo hicieron por la familia de Danny Masterson, teniendo en cuenta su amistad de 25 años. "Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial ni la validez del fallo del jurado", aclaró Mila Kunis.

"Estaban destinadas a que el juez las leyera y no a socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. Nunca querríamos hacer eso. Y lo sentimos, eso ha sucedido", explicó.

El video termina con Kunis afirmando: "Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión sexual, abuso sexual o violación".

Danny Masterson enfrenta 30 años de prisión

El actor estadounidense Danny Masterson fue sentenciado este jueves en California a una pena de 30 años por violar a dos mujeres en su casa en Hollywood Hills hace dos décadas.

La estrella de las series de televisión That '70s Show y The Ranch fue declarado culpable el 31 de mayo por dos cargos de violación entre 2001 y 2003, pero el jurado del tribunal de Los Ángeles no llegó a un acuerdo sobre un tercer cargo por el mismo delito.

Masterson, de 47 años, estaba bajo custodia desde entonces.

Fiel de la Iglesia de la Cienciología, el actor alcanzó la fama con el estreno en 1998 de la serie That '70s Show, en la cual interpretaba a Steven Hyde y compartía pantalla con Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Volvió a trabajar con Kutcher en The Ranch, producida por Netflix, pero fue despedido en 2017 y su personaje fue eliminado de la trama, luego de que la policía de Los Ángeles confirmara que investigaban varias acusaciones de violación en su contra.