Hallan muerto en su casa a Jeff Baena, esposo de la famosa actriz Aubrey Plaza

El guionista y director Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, fue encontrado sin vida en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. El cineasta falleció a los 47 años, y las causas de su muerte aún están siendo investigadas.

De acuerdo con TMZ, la Policía y los bomberos se dirigieron a una casa del área de Los Ángeles el último viernes, cerca de las 10:30 a.m., ya que un asistente de Baena llamó a emergencias. Cuando llegaron, lo encontraron muerto. Según las autoridades, se habría suicidado.

Jeff Baena alcanzó la fama como guionista de I Heart Huckabees y como director de películas como Life After Beth y la serie Cinema Toast. Nacido y criado en Miami, Florida, dio sus primeros pasos hacia el cine al mudarse a Nueva York para estudiar en la Escuela de Cine. Posteriormente, se estableció en Los Ángeles, donde contrajo matrimonio con la actriz Aubrey Plaza, en 2021. Antes de emprender su carrera como cineasta independiente, se destacó trabajando como asistente de reconocidos directores como David O. Russell y Robert Zemeckis.

El matrimonio de Aubrey Plaza y Jeff Baena

Aubrey Plaza y Jeff Baena conformaron una de las parejas más discretas y admiradas de Hollywood. La actriz y el director comenzaron su relación en 2011, manteniendo una conexión tanto personal como profesional. Juntos trabajaron en varios proyectos cinematográficos, como Life After Beth y The Little Hours, donde demostraron una química especial que traspasaba la pantalla. Su colaboración artística reflejaba la confianza y el respeto mutuo que definieron su relación.

En mayo de 2021, la pareja sorprendió al público al anunciar que se habían casado. Aunque siempre mantuvieron su vida privada alejada de los reflectores, Plaza confirmó su matrimonio de manera casual en una publicación de Instagram, refiriéndose a Baena como su "marido". Este detalle íntimo fue recibido con cariño por sus seguidores, quienes celebraron la noticia como una muestra del amor genuino que compartían.

A lo largo de su relación, Aubrey Plaza y Jeff Baena destacaron por ser compañeros de vida y de trabajo, construyendo juntos un legado creativo en el cine independiente.

