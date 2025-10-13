Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y tortura: podría enfrentar más de 30 años de cárcel

Luis Alberto Rendón fue acusado de participar en violentas represalias contra empleados tras un robo en la finca de la artista.

De acuerdo con medios colombianos, Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, ha sido detenido.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Rendón es señalado por su presunta implicación en los delitos de secuestro y tortura agravada, tras el robo millonario ocurrido en mayo de 2023 en la finca de la artista, ubicada en el sector de Llanogrande, en el oriente antioqueño.

Robo millonario y presuntas represalias

¿Cuándo ocurrió este suceso? Según El Nuevo Día, en mayo de 2023, la casa de Greeicy fue asaltada y los delincuentes se robaron joyas, objetos de valor y alrededor de $1.700 millones de pesos colombianos.

Asimismo, el medio informa que, luego del robo, el personal de seguridad habría tomado represalias contra dos empleados, acusándolos de participar en el delito. Ellos denunciaron haber sido agredidos físicamente y maltratados para que dijeran donde estaban las joyas y el dinero sustraído.

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, dijo uno de los trabajaron a La Chiva de Urabá, relatando lo que sufrió durante su secuestro.

Papá de Greeicy enfrentaría una condena superior a 30 años

Después de los testimonios de las víctimas, se abrió un proceso judicial por secuestro y tortura agravada. Esto sirvió para capturar a cinco personas que, posteriormente, obtuvieron la detención domiciliaria en 2023.

Sin embargo, según los reportes preliminares, la investigación se enfoca en la presunta participación de Luis Alberto Rendón que, supuestamente, intervino en la agresión de los trabajadores de la casa de Greeicy para esclaracer el robo.

La Fiscalía General de la Nación presentará los elementos probatorios que vinculan al padre de la cantante con estos hechos y si se confirma su responsabilidad, Rendón podría enfrentar una condena superior a 30 años, al ser acusado formalmente de secuestro simple y tortura agravada.

Greeicy Rendón no ha hecho declaraciones públicas

Hasta el momento, Greeicy Rendón no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la situación legal de su padre. En sus redes sociales, la intérprete de Los besos continúa compartiendo contenido vinculado a su carrera musical.

Cabe recordar que, cuando sucedió el robo,Greeicy y el cantante Mike Bahía, se encontraban en Miami asistiendo a los Premios Billboard 2023.

Al regresar al país, la artista se refirió brevemente a la situación, describiéndola como uno de los momentos más difíciles de su vida: “Es que hoy no íbamos a estar aquí porque llegó una bomba atómica a nuestra vida. Esta semana nos ha hecho tener unos días muy difíciles”, expresó sin dar más detalles.