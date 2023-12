Becky G celebró las fiestas navideñas con su exprometido Sebastian Lletget

Filtran video de #BeckyG junto a su expareja #SebastianLletget compartiendo en la cena navideña pic.twitter.com/MVkh83vXHq — Variada Music Top (@Vamusictop) December 26, 2023

Hace unos días se celebró la Navidad y varias celebridades lo han pasado junto a sus familiares y amigos. Una de ellas fue Becky G, quien compartió postales de cómo vivió el 25 de diciembre, sin embargo, el programa En casa con Telemundo compartió un video donde su exprometido Sebastian Lletget pasó esta festividad con la intérprete de Sin Pijama.

Cabe resaltar que ambos han sido vistos juntos a fines de noviembre y se especuló que estaban dándose una segunda oportunidad, no obstante, ni uno ha confirmado su reconciliación.

Como se recuerda, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso en diciembre de 2022, pero en marzo de este año, el escándalo de infidelidad salió a la luz y el futbolista argentino le pidió disculpas públicas.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, dijo la intérprete a People En Español a mitad de año.

Sebastian Lletget y Becky G se conocieron cuando la intérprete estaba en Vancouver, Canadá, grabando la película Power Rangers.

¿Qué pasó entre Becky G y su novio?

El prometido de Becky G, Sebastian Lletget, confirmó que sí le fue infiel a la cantante y compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde aseguró que perdió la confianza de su pareja.

Hasta el momento no han informado si su boda sigue en pie ya que él le pidió la mano en San Valentín de este año. Con una reveladora publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista de Dallas FC hizo mea culpa.

“Durante las últimas semanas, en un momento que lamento profundamente, un lapsus de 10 minutos en mi juicio resultó un complot de extorsión, ya que esta persona no obtuvo lo que quiso. Ahora esto se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales lleno de más mentiras de este acosador anónimo de Internet a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirman”, escribió.

Siguiendo con su mensaje, Sebastian Lletget dijo ser víctima de extorsión y, sumado con la infidelidad, le ha ocasionado un problema de salud mental por lo que está en terapia.