Hannah Howell revela que Peso Pluma le fue infiel el día de su cumpleaños y lo acusa de quitarle a su perro

Peso Pluma se encuentra envuelto en un nuevo caso de supuesta infidelidad en menos de un año. Esta vez fue Hannah Howell quien acusó al cantante mexicano de haberle sido infiel con una chica a la que llevó a la fiesta de su cumpleaños en las islas de Turcas y Caicos.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales el último domingo, la influencer y celebridad estadounidense no se quedó callada y arremetió contra el intérprete de ‘Ella baila sola’ y ‘Bellakeo’.

“El hombre ahora ha traído a una chica ‘random’ a mi viaje de cumpleaños planeado en Turks & Caicos este fin de semana. Y lo hace todo públicamente en mi cumpleaños, como si no lo hubiera estado haciendo más públicamente con todas y cada uno en las que pueda pensar”, sostuvo la rubia mostrando su indignación.

Como se recuerda, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, oficializó en agosto último a Hannah Howell con quien venía saliendo tras su polémica ruptura con Nicki Nicole. Sin embargo, Howell acaba de confirmar su ruptura con el mexicano.

“No sé (Peso Pluma) cómo encuentras el tiempo y la energía (para ser infiel). He estado sentada aquí debatiendo entre permanecer callada y mantener mi paz y seguir adelante con mi vida o ir por completo y decir mi verdad. Diciendo lo que pienso como si pudiera decir lo que quiera, pero creo que seguiré dejando que las acciones de este hombre muestren quién es”, expresó.

Hannah Howell mostró su indignación con Peso Pluma en redes

Hannah Howell ya venía mostrando señales de su rompimiento con el músico conocido como Doble P. La también modelo escribió en sus historias de Instagram: “Llevas a una chica al azar a mi viaje de cumpleaños planeado (…) en mi maldito fin de semana de cumpleaños. Estoy a punto de abrir la boca, sobre todo”.

Posteriormente, emitió un mensaje de reflexión dando a entender su separación con el mexicano de 25 años. “Esto que llamamos vida no siempre es fácil y el mundo puede ser cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, incluso cuando la gente lo lastime”, escribió.

Asimismo, por medio de un video subido a Tik Tok, Hannah Howell contó que decidió devolverle a Peso Pluma todos los regalos que le dio durante la relación. Ahora, la celebridad digital le dijo adiós al cantante de rap y reguetón.

“Y por este hombre me refiero a este chico. Espero que tengas el mejor fin de semana en mi viaje. De nada por toda la inspiración de los últimos meses. De nada y gracias por el feliz cumpleaños”, mencionó Howell en su último video en redes.

Hannah Howell a Peso Pluma: “Devuélveme a mi perro”

Hace unas semanas, Peso Pluma y Hanna Howell se mostraban muy enamorados en redes sociales adoptando a un nuevo perro “como su hijo”. Fue en TikTok que la modelo mostró al can que le regaló el cantante de 'Qlona' en señal de su amor. Sin embargo, ahora ella pide que se lo devuelva.

“Una cosa más, solo devuélveme a mi perro. Eso es todo lo que te pido. Nunca lo has paseado, lo has cuidado, no le has dado de comer. Nada. ¿Y dónde está el perro ahora mientras estás de vacaciones? El pobre perro”, arremetió la influencer contra su ahora expareja.

En ese sentido, a través de sus historias de Instagram, Howell exigió a Peso Pluma que le regrese al animal acusándolo de no querer hacerlo para mostrar su "poder”. “Ni siquiera le cuidas ni le prestas atención, pero te niegas a dármelo para demostrar que tienes el poder”, señaló.

¿Quién es Hanna Howell, la expareja de Peso Pluma?

Hanna Howell es una joven influencer y celebridad digital de moda y belleza estadounidense. Si bien ella no es parte de la industria musical, ha logrado presencia en el mundo del entretenimiento en dicho país.

Su perfil en TikTok cuenta con más de 216 mil seguidores y en Instagram supera los 132 mil. Aunque es conocida en las redes sociales, Howell optó por mantener un perfil bajo y, tras la exposición pública de su relación con Peso Pluma, decidió hacer privadas sus cuentas y restringir sus publicaciones.

A pesar de su intento de mantener un perfil discreto, los gestos románticos que le hizo Peso Pluma, como un tatuaje con el nombre de Howell y un beso durante una de sus presentaciones, fueron ampliamente compartidos en sus redes sociales.

