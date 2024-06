Muere Bill Cobbs, actor de 'El guardaespaldas' y 'Una noche en el museo', a los 90 años

El cine está de luto. Bill Cobbs, actor reconocido por sus destacadas actuaciones en películas como: Una noche en el Museo, El guardaespaldas y Oz: el poderoso, falleció a los 90 años en la mañana del último martes 25 de junio en su casa en Riverside, California.

El anuncio de la muerte de Bill Cobbs la dio su propia familia en un comunicado publicado en Facebook sin dar mayores detalles de la causa del deceso. “Nos entristece compartir el fallecimiento de Bill Cobbs. El martes, Bill falleció pacíficamente en su casa de California”, expresó Thomas G. Cobbs, hermano de Bill.

“Bill, un amado compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, recientemente celebró felizmente su 90 cumpleaños rodeado de sus queridos seres queridos. Como familia, nos reconforta saber que Bill ha encontrado paz y descanso eterno con su Padre Celestial. Les pedimos sus oraciones y aliento durante este tiempo”, añadió el familiar.

Bill Cobbs cumplió 90 años el último 16 de junio. Pese a su avanzada edad, el actor seguía en plena actividad en la industria del séptimo arte dejando tres cintas póstumas además de haber grabado otros os proyectos que estaban en pleno desarrollo, según medios internacionales.

Mickey Rooney, Dick Van Dyke y Bill Cobbs en 'Una noche en el museo'. | Fuente: 20th Century Fox

Bill Cobbs destacó en ‘El guardaespaldas’ y en ‘Una noche en el museo’

Bill Cobbs actuó en más de 120 producciones en el cine y en la televisión. El actor nacido en Cleveland, Ohio, se fue a Nueva York a los 36 años donde inició su carrera. Su primer rol profesional fue en Ride a Black Horse en el Negro Ensemble Company.

Al poco tiempo, Cobbs brilló en películas como Demolition Man (1993), The Wonders (1996) y El sótano del miedo (1991) donde actuó al lado de estrellas de la talla de Brandon Adams, Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock.

Sin embargo, Cobbs es más recordado por su papel de Bill Devaney, un hombre que contrata a Frank Farmer (Kevin Costner), un exagente del servicio secreto que tiene como objetivo cuidar a la actriz Rachel Marron (Whitney Houston) en la memorable película El guardaespaldas.

Otro de los papeles importantes del actor fue como el conserje Reginald en la película de comedia de Ben Stiller, Una noche en el museo. Del mismo modo, destacó por su interpretación en la película de fantasía Oz: el poderoso donde actuó como el líder de los Tinker.

Bill Cobbs al lado de Kevin Costner en la icónica película 'El guardaespaldas'. | Fuente: Warner Bros

Bill Cobbs y sus apariciones en televisión

Bill Cobbs también llevó su trabajo a la televisión. En la década de los 90, el actor tuvo apariciones en series como Designing Women, The Trials of Rosie O'Neil, Coach, Empty Nest, Northern Exposure, y Ed and ER.

Cobbs también fue un personaje muy recurrente en la popular serie I'll Fly Away, con Sam Waterston y Regina Taylor. En el 2000, también hizo varias apariciones en la memorable serie sobrenatural The Others.

De igual manera, Bill Cobbs también estuvo en conocidas series como: Los Soprano, One Tree Hill, Star Trek: Enterprise, Yes, Dear, Go On, The West Wing, NYPD Blue, Lost, Army Wives, The Glades, The Bay, entre otras.

