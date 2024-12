Ariana Grande descarta gira el 2025 para dedicarse a la actuación en 'Wicked': "Estoy agradecida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ariana Grande dejará -por ahora- la música, para dedicarse de lleno a la actuación. La estrella de Wicked reveló a Variety que no realizará una gira el 2025, para estar enfocada en sus proyectos cinematográficos luego de su primera nominación a los Globos de Oro por su papel de Glinda en el exitoso musical de fantasía.

“Me siento muy agradecida por la actuación y creo que mis fans saben que la música y estar en el escenario siempre serán parte de mi vida, pero no lo veo llegar pronto. Creo que, en los próximos años, con suerte, exploraremos diferentes formas de arte y creo que la actuación se siente como en casa en este momento”, expresó la cantante de pop al portal.

Esta declaración de la ganadora del Grammy confirmó lo publicado hace unos días por su sello Republic Records de que no realizará ninguna gira. “No hay planes para una gira el próximo año, pero Ariana sigue profundamente agradecida con sus fans y todo el continuo amor, apoyo y emoción”, sostuvo la casa discográfica.

Asimismo, Ariana Grande, quien estuvo junto a su madre Joan Grande en el almuerzo de los nominados por primera vez a los Globos de Oro el último martes, resaltó el trabajo que realizó en Wicked con su papel de la bruja Glinda.

“Estoy agradecida por la comprensión de mis fans. Estoy muy agradecida por las formas en que hemos crecido juntos a lo largo de todo este viaje con Wicked. Pero la música siempre será parte de mi vida”, añadió.

Wicked viene recaudando más de 527 millones de dólares a nivel mundial.Fuente: Universal Pictures

Ariana Grande habla de la próxima secuela de Wicked

Ariana Grande también se refirió a Wicked: for good, la próxima secuela de Wicked que llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025. Al respecto, la exestrella de Nickelodeon reveló que sabía del nuevo título cuando empezó a grabar con el resto del elenco.

"Teníamos (Wicked: for good) impreso en nuestros guiones originales, las copias físicas que nos dieron originalmente. Estábamos pensando en diferentes ideas, pero los guiones se imprimieron con eso desde el primer día", manifestó la intérprete de 7 Rings.

Seguidamente, mostró su satisfacción de que los fans y seguidores ya conozcan el título oficial. "Me alegro de que ahora sea oficial porque nos encariñamos bastante con eso (..) Es el título perfecto porque este proyecto realmente nos ha cambiado para bien", añadió.

Ariana Grande fue nominado a los Globos de Oro por Wicked

Ariana Grande fue nominada en la categoría Mejor actriz de reparto en los Globos de Oro 2025. La cantante estadounidense de 31 años consiguió su primera nominación, y reconocimiento, gracias a su papel de Glinda en la exitosa película musical Wicked.

Por medio de una transmisión en FaceTime, Grande expresó su emoción de ser nominada. "Soy un desastre total, de verdad. Estoy tan agradecida. He estado llorando en FaceTime con mi mamá", dijo la actriz entre lágrimas y risas desde el asiento trasero de un auto camino al aeropuerto.

Además, mencionó que aún no piensa si tendrá, o no, posibilidad en los Oscar. "No tengo idea. Todo lo que sé es que estamos increíblemente agradecidas de que estas conversaciones estén ocurriendo y de ver el reconocimiento al trabajo. No sé qué seguirá, pero ya veremos", sostuvo.

Ariana Grande asistió junto a su madre Joan Grande en el almuerzo de los nominados por primera vez a los Globos de Oro.Fuente: Instagram (arianagrande)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis