Madre de Chester Bennington dice sentirse "traicionada" por Linkin Park: "Tratan de borrar el pasado"

Emily Armstrong sigue generando reacciones en los fans —y allegados— de Linkin Park tras ser anunciada por la banda como la nueva vocalista en reemplazo del fallecido Chester Bennington. Ahora, la madre de este último, Susan Eubanks, afirmó sentirse “traicionada” por los integrantes al no ser consultada, ni avisada, por la inclusión de Armstrong.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, Eubanks contó que Linkin Park le había “prometido” ser notificada de cualquier plan que tenga el grupo a partir del deceso de su hijo Chester Bennington en julio de 2017. Sin embargo, la mamá del exvocalista de la banda estadounidense señaló que “están tratando con mucho esfuerzo de borrar el pasado”.

“Me siento traicionada. Me dijeron que, si alguna vez iban a hacer algo, me lo harían saber. No me lo hicieron saber, y probablemente sabían que yo no iba a estar muy feliz (por la inclusión de Emily Armstrong). Estoy muy molesta por eso”, declaró la madre de Chester.

En otro momento, Eubanks sostuvo que se cruzó con Mike Shinoda y Joe Hahn, miembros de Linkin Park y excompañeros de Chester, pero que ninguno de ellos le dijo algo al respecto. “Una vez, Mike Shinoda me dijo que iban a lanzar canciones con la voz de Chester, pero la noticia de Armstrong me tomó por sorpresa”, recalcó.

Linkin Park presentó a sus nuevos integrantes: la vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain. | Fuente: @linkinpark

“Me enteré de Emily Armstrong por Google”, afirmó la madre de Chester Bennington

Susan Eubanks, quien era vista con su hijo Chester Bennington en algunas entrevistas y conciertos, mencionó que se enteró de la inclusión de Emily Armstrong a través de Google como muchos otros fans de Linkin Park.

“Me enteré de que Emily Armstrong se unió a la banda a través de Google (…) Cuando voy a Google para buscar algo, lo primero que aparece es Linkin Park. Y vi todo eso de ‘Tenemos un anuncio’. Durante toda esa semana, estaban en los primeros lugares si buscabas algo en Google”, manifestó.

En ese sentido, mencionó que al escuchar la voz de Emily Armstrong no le hizo recordar a su hijo por lo que ya no quiso escucharla cantar. “No quería escucharla. Fue solo un momento. Pero era ella, solo lo voy a decir que estaba gritando hasta llegar a una nota muy alta. Y salí de allí lo más rápido que pude”, añadió.

Por otro lado, Eubanks recordó que el mismo Mike Shinoda le comentó a ella que Chester sabía que sería reemplazado por una mujer en caso deje la banda. Sin embargo, para la madre esto no funcionará. “No creo que haya nadie en el mundo que tenga la misma voz que Chester (…) Cuando escuché eso, me sentí tan repelida. Están tratando de hacer exactamente lo que hizo Chester, pero no lo están logrando”, concluyó.

Chester Bennington fue el vocalista y líder de Linkin Park hasta su fallecimiento en julio de 2017. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Qué dijo el hijo de Chester Bennington sobre Emily Armstrong?

Hace unos días, Jaime Bennington, hijo de Chester, criticó duramente la decisión de Linkin Park de elegir a Emily Armstrong, acusando, además, a su cofundador, el rapero de Mike Shinoda, de “traición”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jaime citó unos comentarios de Shinoda donde pedía a los seguidores de Linkin Park aceptar a Emily Armstrong dezlizando que ellos podrían “necesitar tiempo” para asimilar el regreso de la banda con una nueva vocalista.

Al respecto, el hijo de Chester Bennington señaló: “Hola, Mike. La gente no está teniendo dificultades para entender la perspectiva de que Linkin Park se reinvente. Les está costando entender cómo tú contrataste a tu amiga de muchos años para reemplazar a Chester, sabiendo que la historia de Emily en la iglesia y su historia como aliada de Danny Masterson es lo que es”.

Seguidamente, Bennington acusó a Mike Shinoda de borrar “silenciosamente” el legado de su padre Chester. “Borraste silenciosamente la vida y el legado de mi padre Chester en tiempo real, no solo durante una entrevista con la banda destinada a aclarar aspectos de la historia y el futuro de Linkin Park, sino también durante el mes internacional de prevención del suicidio”, puntualizó.

