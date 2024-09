Linkin Park debuta en 'The tonight show' con su nueva vocalista Emily Armstrong [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emily Armstrong hizo su debut en el programa 'The tonight show' como vocalista de Linkin Park. | Fuente: Instagram (fallontonight)

Linkin Park hizo su debut en el popular programa 'The tonight show' conducido por Jimmy Fallon presentando a su nueva vocalista Emily Armstrong en reemplazo del fallecido Chester Bennington. Fue la noche del último martes que la banda de rock estadounidense tocó su nuevo sencillo 'The Emptiness Machine' con la voz de la cantante al lado de Mike Shinoda.

En un escenario simulado con capas de hielo, Shinoda alzó la guitarra e inició con la primera estrofa de 'The Emptiness Machine', la canción principal de From Zero, el próximo álbum de Linkin Park que saldrá al mercado el 15 de noviembre. Seguidamente, apareció Armstrong, quien tomó el micrófono para entonar el tema junto con los coros de Mike.

La nueva vocalista de 38 años no dudó en intensificar su voz para el sonido de la guitarra de Brad Delson y el vibrante bajo de Dave Farrell, además de seguir el ritmo del nuevo baterista Colin Brittain, quien entró a la banda en lugar de Rob Bourdon.

“Te dejo cortarme solo para verme sangrar. Renuncié a lo que soy por lo que querías que fuera. No sé por qué espero lo que nunca recibiré. Cayendo en la promesa de la máquina del vacío”, se escucha en la voz de Armstrong, acompañada de Mike Shinoda para rematar la canción con un explosivo grito y los aplausos de los presentes y Jimmy Fallon, quien saludó a cada integrante.

Emily Armstrong se unió a Linkin Park en reemplazo del fallecido Chester Bennington. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre el regreso de Linkin Park?

Por su parte, Mike Shinoda, vocalista, rapero y fundador de Linkin Park, habló con Jimmy Fallon sobre las “sensaciones” de la banda tras marcar su regreso con la gira From Zero que inició en el Kia Fórum en Los Ángeles el último 11 de setiembre y que marcó la vuelta del grupo a los escenarios tras el fallecimiento de Chester Bennington en julio de 2017.

“Llevar tantos años y sentir esa adrenalina, emoción y felicidad genuinas fue genial. No hay nada como eso”, expresó Shinoda tras recordar al público de Linkin Park en Los Ángeles y en el Barclays Center en Nueva York el último lunes.

En otro momento, Shinoda también contó cómo fue el proceso para reunir a Linkin Park tras el deceso de su amigo Chester Bennington considerado uno de los mejores vocalistas de rock de todos los tiempos.

En ese sentido, confesó que la banda “nunca propuso” buscar a un nuevo cantante, sino que se fue dando mientras escribían el nuevo disco. "Se nos ocurrió mientras creábamos la nueva banda. Cuando comenzamos la música no teníamos una banda y simplemente se fue formando mientras la música se formaba", relató.

Mike Shinoda habló con Jimmy Fallon sobre el regreso de Linkin Park con sus nuevos integrantes. | Fuente: Instagram (fallontonight)

Linkin Park agotó todas las entradas para su concierto en Colombia

Hace unos días, se conoció que Linkin Park tendrá repleto el Coliseo MedPlus, en Bogotá, Colombia, donde llevará a cabo su primer concierto en Latinoamérica luego de su esperado regreso a la industria musical tras el anuncio de su gira mundial ‘From Zero’.

Fue la productora de eventos Páramo Presenta quien confirmó, por medio de Instagram, el primer sold out de Linkin Park en Sudamérica con el concierto programado en Bogotá el próximo 11 de noviembre, fecha en que la banda de rock interpretará sus clásicos éxitos como: In the End, Numb, Lost, entre otros, además, de su nuevo sencillo, The Emptiness Machine.

"¡Agotado Linkin Park! Este será uno de los momentos más gloriosos en la historia de la música en vivo y todos aquellos que estarán ahí para vivirlo estarán haciendo historia. Gracias Bogotá”, escribió la realizadora de eventos el último viernes.

Según informó el portal Noticias Caracol, la venta general de entradas para el concierto de Linkin Park en Colombia se agotó “en tiempo récord” dos días después de agotar la preventa de la esperada presentación de la banda “en cuestión de horas”.

Linkin Park se presentó en el programa 'The tonight show' con Jimmy Fallon el último martes.Fuente: Instagram (fallontonight)

