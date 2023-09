Britney Spears revela que se inspiró en Shakira para hacer su baile con cuchillos [VIDEO]

Britney Spears ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores con sus extravagantes movimientos de baile. Tras anunciar su divorcio con Sam Asghari, la 'Princesa del Pop' ha decidido disfrutar al máximo su etapa de soltera.

A través de su cuenta de Instagram, la artista sorprendió esta vez al escenificar una danza sosteniendo en las manos un par cuchillos.

Shakira, su inspiración

Según Britney, esta inusual rutina fue inspirada en la famosa cantante colombiana Shakira, quien en una pasada entrega de los MTV Video Music Awards deleitó al público al usar cuchillos en su actuación.

La presencia de estos cuchillos provocó la preocupación de los seguidores de la intérprete de Baby One More Time, quienes llamaron a la policía para asegurarse de que la artista se encontrara bien. Sin embargo, Britney aclaró que los implementos que utilizó eran falsos y no representaban ningún peligro.

"Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en LA. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira... ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos!", dijo en Instagram.

Madonna y Britney Spears, ¿juntas otra vez?

Madonna y Britney Spears volverían a compartir un escenario en marzo de 2024 en Los Ángeles, California. Esto, como parte de la gira The Celebration Tour, que ‘La Reina del Pop’ programó para conmemorar los 40 años de trayectoria en la música luego de su recuperación tras haber estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una infección bacteriana.

De acuerdo con información de Page Six, Madonna, quien cumplió 65 años el último 16 de agosto, busca que Britney Spears, de 41 años, pueda acompañarla en sus conciertos del próximo año con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de su colaboración en el álbum Me Against the Music lanzado en octubre de 2003.

“Madonna originalmente quería que Britney Spears se uniera a ella en la gira de este año (…) Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Kia Forum de Los Ángeles”, contó una fuente al medio internacional.

La gira de Madonna estaba programada para iniciar el 15 de julio pasado. No obstante, la intérprete de Material Girl, Like a Virgin, Holiday, entre otros éxitos, decidió empezar su tour el próximo 14 de octubre, en Londres, debido a los problemas de salud.